Hoje é um dia muito especial para muitas pessoas, mas acredito que muito desafiador para um grupo ainda maior visto que o que entendemos como paternidade está longe de ser realmente colocado em prática por um grande número de pais. Nesse dia o que comemoramos é a imagem de um pai presente, um cuidador e orientador na vida de um filho, mas o que vemos é um número cada vez maior de mulheres que assumem esse papel em função da ausência da figura paterna. É importante lembrar que o contrário também é verdadeiro, pois também existem casos onde as mães deixam essa lacuna na vida de seus filhos.

Mas por que estou abordando esse tema? Sabemos o quanto é importante a relação entre um pai e seu filho, mas mais importante ainda é quando esse pai cumpre o seu papel sendo presente. Comemorar o dia dos pais acaba sendo uma data muito sofrida para muitos que sentem a ausência dos mesmos, pois não terão a figura paterna para entregar a lembrancinha feita na escola, ou contará com a presença do pai assistindo e torcendo quando estiverem jogando futebol ou mesmo durante a apresentação de ballet da escola. Ter um filho é fácil, mas ser pai é muito mais difícil.

Não acho necessário escrever mais um texto lindo sobre os pais, acho importante esse foco que vou abordar pois já atendi muitas pessoas nesses anos de clínica e sei impacto negativo que a falta de um pai presente causaram em suas vidas. Esse é um assunto que irá incomodar muitas pessoas, mas também sinto servir como um alerta para muitos homens que irão se tornar pais em algum momento.

Quando decidimos ter filhos muitas vezes essa decisão se dá pelo simples fato de que todo casal tem que gerar descendentes, e quando estamos no piloto automático isso acaba acontecendo. Mas na verdade seria necessário uma reflexão muito mais profunda do casal, pois será que estão realmente preparados? São estáveis emocionalmente e financeiramente? São pessoas afetivas e que sabem acolher? Estão bem resolvidos com seus próprios pais? Ou, ainda têm muitas feridas abertas que promovem muitas dores em relação à suas próprias histórias?

Esses são detalhes que muitas vezes não damos atenção, e quando os filhos chegam muitas pessoas acabam não assumindo seus filhos porque não querem ou não conseguem se doar emocionalmente. A mulher acaba assumindo sozinha a função de criá-los, mas infelizmente apesar de todo carinho e cuidado a figura paterna tem um papel de extrema importância que deve ser representado pelo masculino. É claro que ao longo da história muitas mulheres cuidam e sustentam seus filhos, sabemos que atualmente existem várias configurações de famílias que dão certo, mas não é isso que quero focar aqui. Ser pai envolve uma simbologia, sendo imprescindível a sua presença, a sua voz, como um mentor de vida.

Essa ausência nem sempre é física, existem muitas famílias que moram na mesma casa e não se conversam, pais que não chegam até os seus filhos para perguntarem como estão mesmo quando esses estão enfrentando dificuldades. Muitas vezes a função paterna se restringe ao sustento da casa, o que é muito importante, porém a presença ativa fortalece vínculos, auxilia na construção da imagem do masculino, impacta nas posturas de vida, inclusive favorece segurança e coragem de seguir em busca de um objetivo de vida.

Ser pai é uma das maiores responsabilidades que podemos assumir, é dar passagem a vida, é amar incondicionalmente e estar disponível para dar a mão sempre que necessário. Se você realmente está consciente da responsabilidade que irá assumir, então siga em frente, caso contrário aguarde, só tenha um filho quando puder estar junto com ele de verdade.