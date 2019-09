Todo romance envolve muito desejo de ficar junto, com o tempo nos unimos com a pessoa escolhida e passamos a colocar em prática tudo o que aprendemos sobre convivência a dois, mas nem sempre esse relacionamento será para a vida toda.

Viver ao lado de alguém é um grande desafio a ser enfrentado diariamente. Pode ser que os apaixonados não enxerguem dessa forma, mas a verdade é que a construção do relacionamento se dá diariamente, a cada palavra proferida, gesto, olhares e comportamentos.

Uma coisa é você dizer que ama e outra é acolher as diferenças e as dificuldades que irão surgindo pelo caminho, e acredite, são muitas. Por mais que exista harmonia, tranquilidade e doçura nas palavras, não há como escapar de desafios que surgem durante a jornada a dois, mesmo que não estejam ligadas diretamente com o casal em si, mas com os acontecimentos entorno dos mesmos.

Muitos casais permanecem unidos e seguem a jornada até que a morte os separem. Outros ficam no casamento por medo, comodidade, conceitos religiosos, pelos filhos, enfim, mesmo infelizes. Mas há os que não dão conta de ficar, por diversas razões, e acredite, quem ama também pede a separação.

Quando pensamos na palavra separação logo deduzimos que uma das partes deixou de amar o parceiro, porém isso pode não ser verdade. O fato é que o amor em si é leve, um sentimento que nos faz ficar somente quando há reciprocidade, todo o resto, não é amor.

A grande maioria das pessoas idealizam esse sentimento, acreditam que amar também é aguentar maltrato, indiferença, frieza, traição e agressões diversas. Isso tudo é falta de amor por si mesmo, de autoestima, falta de condições internas emocionais de sair em busca de um companheiro que realmente pode dar afeto, acolher e respeitar.

Talvez para algumas pessoas pode não fazer sentido o que disse acima, muitas pessoas, principalmente as mais rígidas, ainda hoje interpretam o amor de forma distorcida, onde o outro está a sua disposição, independente de suas atitudes. Um casamento de alma que deverá seguir adiante até a morte real os separem.

Desta forma fica claro que esse sentimento que achamos que é a representação do amor tenha várias interpretações, todas irão se diferenciar de acordo com as referências de vida que cada pessoa tem.

Mas a realidade é que apesar de todas essas diferenças, cada um irá sentir de uma forma, distorcida ou não, formarão famílias, construirão vínculos e viverão a experiência de uma vida a dois. E em algum momento, cansado de sofrer, de não ser ouvido, acolhido, respeitado, um dos parceiros mesmo amando muito a pessoa que escolheu para viver junto, irá pedir a separação.

O amor por si só nem sempre é o ingrediente básico que sustentará a relação a dois, e nesse momento em que alguém se dá conta que é melhor iniciar um novo ciclo e o que a faz seguir adiante é o amor por si mesmo. É o eu mereço um recomeço, poder sentir-se livre com o que pensa, faz e sente.

Aos poucos tudo vai se assentando, o coração vai se curando e abre-se novas perspectivas. Outras pessoas podem optar por viverem sozinhas, mas o importante é estar bem consigo mesmo, com as novas escolhas, sem a dor ou o estresse que vivia no relacionamento anterior.

Nem sempre o amor é o suficiente para ficar com alguém e entender que cada um é responsável pela construção de um relacionamento sólido, é o que possibilita que cada um reflita sobre seus comportamentos e se disponha a fazer o seu possível para que o outro se sinta satisfeito ao seu lado.