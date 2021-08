Talvez esta seja uma das questões mais sérias neste momento, basta compartilharmos nossas opiniões nas redes sociais para sentirmos isso na pele. Vivemos um momento onde a pressão para sermos iguais e seguirmos as mesmas tendências é muito forte, nos tornamos a ovelha negra se não acompanharmos a mesma linha de pensamento.

Nem sempre precisa ser uma situação que envolva grandes projetos, como a política, nos deparamos com momentos desafiadores quando, por exemplo, decidimos parar de comer carnes, ou mesmo seguimos com uma alimentação mais saudável. Vamos a um almoço de domingo e quem faz a comida não se conforma com a nossa escolha, e o momento que deveria ser de união vira um campo de batalhas.

Precisamos gostar dos mesmos políticos, de exagerar nas bebidas quando vamos a um barzinho, de compartilhar a mesma orientação religiosa, e quando ousarmos seguir por um caminho diferente das pessoas com as quais convivemos, enfrentaremos alguns atritos.

Os donos da verdade estão em toda parte, querem a todo custo provar que estão certos em sua forma de pensar, não conseguem compreender que não existe uma verdade única, que há muitas outras formas de se enxergar a vida. Quem ousar ser diferente será imediatamente excluído de sua vida, ou a pessoa pensa e age como ele, ou não serve para ser seu amigo ou pertencer a sua tribo. Mas, afinal, quem pode dizer o que é ou não certo para outra pessoa?

Já enfrentamos muitas dificuldades para encontrarmos um caminho que seja confortável e que se alinhe com os nossos desejos, e ainda precisamos defender as nossas escolhas como se não tivéssemos condições, bom senso, de escolhermos o que nos faz bem. É preciso seguir no caminho que acreditamos ser o melhor para nós, conscientes de que não iremos agradar a todos ao nosso redor, e mesmo que outras pessoas estejam em caminhos diferentes, podemos acolher e conservar a amizade baseados no respeito.

Romper com padrões que a nossa sociedade tenta nos impor é um tanto desafiador, por isso é preciso estar atento à voz que vem do coração, seguir a intuição e deixar fluir. É essa diversidade que promove um colorido a mais em nossas vidas, poder ousar e experimentar novas formas de se comportar e pensar, pois é assim que crescemos e nos transformamos em grandes pessoas.

A transformação sempre chega por meio das pessoas que ousaram pensar fora da caixa, que conseguiram ser firmes em suas decisões, por isso não permita que ninguém lhe diga o que é certo e nem como deve pensar ou se comportar, afinal quem gosta de verdade de você ficará ao seu lado mesmo quando não estiverem alinhados com as suas escolhas.