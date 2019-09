Nessa época do ano muitas pessoas se incomodam com os quilinhos adquiridos durante o inverno e se desesperam, pois em breve o verão irá chegar. No início do inverno acabam se desligando dos cuidados com a alimentação, vão se escondendo dentro das roupas pesadas ignorando o desconforto que sentirão em algum momento em relação ao peso.

Porém em algum momento se dão conta que o verão irá chegar, desesperam, as roupas já estão incomodando, muito apertadas e nada fica confortável. Saem em busca de ajuda e na maioria das vezes ignoram as recomendações básicas para perderem peso de forma adequada e sustentável.

Toda perda de peso é um processo que requer cuidados que vão influenciar diretamente no sucesso ou no fracasso da meta pretendida. Normalmente as pessoas acabam recorrendo a medicações, chás, dietas rígidas e até mesmo usando compostos vendidos pela internet e sem comprovação de eficácia e segurança. E é nesse momento que o círculo vicioso recomeça.

Mesmo com um histórico de perda e reganho de peso nada os convence de que essas estratégias rápidas não são as melhores opções, vão logo se embrenhando em um caminho que os faça sentirem melhores, mesmo que esse seja um resultado provisório.

Se esquecem que todo o peso eliminado voltará, pois na verdade não ocorreu uma aprendizagem, uma real mudança de comportamento. Sempre que queremos alcançar uma meta é fundamental que está seja condizente com a realidade. Perder peso requer tempo, mudança real de hábitos e um querer real de se mudar padrões alimentares.

Não adianta ignorar o protocolo sobre emagrecimento, é necessário que as metas sejam realistas, a alimentação equilibrada, a parte emocional mais equilibrada e atividade física frequente. É preciso estar claro que tudo que vem fácil vai embora rápido e são raros os casos que alguém se mantêm com um peso adequado utilizando os meios não recomendados.

Desta forma aproveite que ainda estamos no inverno e comece já as mudanças necessárias para que desta vez você fique satisfeito não apenas um mês, mas por muito tempo.