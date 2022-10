Quando presenciamos pessoas gritando logo nos sentimos incomodados pois a emoção que está motivando o comportamento é a raiva. Gritamos por diversos motivos, quando não somos ouvidos, ao levarmos um susto, ou mesmo quando nos sentimos agredidos. Independente do motivo que esteja por trás da ação, a raiva está alimentando o comportamento na tentativa de nos proteger da dor.

Se voltarmos à infância lembraremos que quando nossos pais nos batiam exprimíamos a nossa raiva e dor chorando, gritando, mas conforme crescemos vamos nos adequando às normas. Aprendemos a segurar a raiva, e ela permanece ali por anos nos corroendo por dentro. Não nos ensinaram a colocar ela para fora de uma forma assertiva então a abafamos até para garantir que não seremos repreendidos, ou mesmo excluídos do meio do qual circulamos. Ficamos igual a um vulcão prestes a entrar em erupção, pois tudo o que não resolvemos e fomos engolindo desde pequenos foi acumulando pois não tivemos meios de elaborarmos a raiva internamente.

Mas o mais importante é entendermos que ao explodirmos de raiva estamos colocando para fora uma bagagem de vivências que muitas vezes nem tem relação com a situação do momento. O alvo da raiva não tem esse entendimento e compreensão, o que gera desentendimentos e rompimentos significativos, podendo causar diversos prejuízos em todos os níveis. Isso ocorre quando nos sentimos ameaçados, ou mesmo quando por insegurança nos sentimos ofendidos, pois nesse momento é acionado um gatilho interno que faz com que toda dor do passado, toda raiva seja novamente acionada.

Acabamos julgando cenas em que alguém se envolve nesse tipo de situação, sem empatia nenhuma rotulamos, damos diversas interpretações aos fatos, mas na grande parte das vezes nem imaginamos o que realmente está acontecendo. Dias atrás uma amiga disparou falando mal de uma pessoa da qual conhecemos e que disparou nela o gatilho da raiva. Foi uma situação importante, e eu tive a oportunidade de ir mostrando que ela estava projetando na pessoa algo dela, dores que estava carregando no seu sistema.

Quando consigo fazer essa leitura e compartilhar com ela com amorosidade e paciência o resultado é fantástico, pois nesse momento ela conseguiu se sentir acolhida em sua própria dor e compreender como estava projetando fora o que precisava curar dentro. Após esse episódio nossa amizade ficou bem mais leve, isso porque enxerguei além do comportamento aparente dela.

Entendo que muitas vezes teremos dificuldades em nos colocar nesse lugar de não julgamento, mas seria muito importante estarmos atento a isso, pois muitos conflitos poderiam ser atenuados e até evitados. Quando ampliamos esse olhar facilitamos também a nossa vida, não pegamos para nós o que é do outro, a projeção dele diz respeito a percepção dele, e não necessariamente, a nossa realidade.