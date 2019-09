Estamos vivendo um momento em que há uma maior consciência do quanto o tempo é precioso, onde cada minuto deve ser aproveitado. Alguns estudiosos se referem a esse tempo como era de aquário, marcada pela a comunicação rápida, em que as pessoas buscam respostas que vão além da ciência, da tecnologia e da matéria.

Também é um momento de desapegar, ser mais livre, de deixar crenças que nos engessam de lado e experimentar novas formas de ser e transitar pelo mundo. Isso inclui se livrar de velhos conceitos que remetem a sofrência, ao amor não correspondido ou até mesmo de acreditar que devemos ficar com quem temos sentimentos mesmo quando não nos sentimos felizes ou não somos aceitos como somos.

Não há como permanecer presos a velhos conceitos sobre o amor e a felicidade, o novo vem se fazendo presente, é momento de mudar, de se aprimorar, de sermos mais autênticos e verdadeiros com nossos sentimentos. Uma nova forma de expressar o que temos de mais belo, deixar fluir o que vem do coração.

Embalados nesse processo é importante que tudo seja leve, inclusive os relacionamentos que estão passando por uma grande reestruturação. Os mais jovens estão trazendo conceitos que mostram o quanto o amor pode ser mais tranquilo, a importância da confiança, do respeito e o desapego das velhas formas de se relacionar.

Nesse movimento somos levados a repensar se estamos felizes, isto é, se estamos em um relacionamento em que sentimos leveza, tranquilidade e acolhimento. É claro que não temos como evitar as diferenças, teremos alguns perrengues em nossa caminhada, mas tudo isso pode ser mais tranquilo quando há uma comunicação clara e onde o respeito se faz presente.

O bom humor, este é sempre um ingrediente importante, pois dessa forma podemos rir até do que fazemos de errado, nos colocando e nos fazendo se ouvidos sem o peso da cobrança. É fundamental não potencializarmos os fatos, mas que possamos olhá-los com mais clareza.

Quando estamos com um parceiro que consegue receber nossas dificuldades de uma forma acolhedora, sem dramatizar, ou mesmo, sem enxergar os fatos como problemas e sim como situações da vida que surgem e que precisam ser olhadas e transpostas com leveza, o relacionamento flui, a tranquilidade se faz presente e encaramos todas os obstáculos com bom humor.

Fique com alguém que te faça rir todos os dias, que faça de cada situação um motivo de reflexão e aprendizagem, deixando de lado a mania de ser sério o tempo todo e levar tudo ao pé da letra. Viva esse novo momento, aprenda com os jovens, eles trazem muita sabedoria, um olhar de mais simplicidade e verdade.