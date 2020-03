As ruas estão quase vazias, os comércios fechados, as escolas adaptando-se ao sistema online e muitos de nós ficamos recolhidos dentro de nossas casas. A empolgação de muitos que viram nesse momento a oportunidade de descansar logo virou tédio. As fichas vão caindo aos poucos, confesso que dentro de minha casa isolada não fica fácil acreditar o que está acontecendo lá fora.

Nessa ciranda de medo e de orientações a serem seguidas muitas pessoas frágeis estão expostas ao pânico e a depressão. A tristeza aumenta, o desânimo toma conta, relações frágeis ficam mais balançadas, o silêncio fica ainda mais presente, podemos ouvir o som da realidade. Temos tempo de sobra para lembrar do que na rotina deixamos de lado, preso dentro de uma gaveta.

Somos obrigados a nos escutar, ouvir nossos pensamentos, pensar nos sonhos, o quanto todos os nossos planos tende a ser pequenos, egoístas e muitas vezes incoerentes. Começamos a pensar no todo. É muito interessante como a tragédia une, desperta um outro eu interno dentro de cada um de nós, um lado empático. Esse é um momento de muita reflexão, de muita dor e de oportunidade de crescimento.

Já que estamos todos passando por esse momento seria interessante aproveitá-lo para reorganizar a vida, olhar para o que se construiu até o momento, o quanto o trabalho que realiza lhe traz satisfação, em como seu relacionamento está sendo gratificante. E os seus comportamento com as pessoas, tem sido empático, consegue sorrir, ser generoso, carinhoso? O quanto tem contribuído para um mundo melhor?

Posso dar inúmeras sugestões e acredite, também estou inserida nesse grupo de pessoas que precisa repensar a vida, que também precisa lapidar comportamentos, afinal somos pessoas em evolução. Somos levados a enquadrar muitas coisas, somos formatados pela sociedade, mas está aí uma oportunidade de verificarmos em que nível estamos e o que precisa ser feito para sermos leve, espontâneo, amigo, presente, mais coerente com o que desejamos, com o que sentimos dentro do coração.

Nesse pacote da crise que estamos vivendo haverá perdas, mas também teremos ganhos. Saíremos mais fortes, mais presentes, olhando para o que realmente precisamos para sermos e fazermos o outro feliz, muito mais do que sobreviventes, ficaremos mais resilientes. Vamos aos poucos entrando em contato com a nossa essência, aprendendo valores de fraternidade, de amor e cuidado ao próximo.

Toda a humanidade está recebendo o mesmo convite, de olhar para dentro e identificar as mudanças que são importantes para a evolução do mundo, para frearmos os movimentos e ações que levarão ao caos. E nessa loucura do isolamento que estamos sendo obrigados a acatar, esse recolhimento, poderemos então entender que era momento de parar.