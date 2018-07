Tenho certeza de que o título fez você ficar bem curioso, pois atualmente existem milhares de pessoas interessadas em perder peso muito rápido. Não é à toa que não faltam propagandas de shakes, medicações, chás ou dietas mágicas, esse mercado não para de crescer e não falta quem se interesse por essas novidades. Tenho certeza de que quem está nessa busca sabe qual o caminho que deve seguir, mas por algum motivo, prefere ignorar e continuar em busca de algo externo capaz de enxugar as gordurinhas que estão alojados em seu corpo.

Triste, porém é a realidade. Emagrecer não é algo mágico, infelizmente. Emagrecer requer muita disciplina e organização, mas fica uma pergunta para você refletir: há quanto tempo vem fazendo todos os tipos de dietas em busca do corpo magro? Cinco, dez, quinze anos, a vida toda? Se tivesse tido a paciência lá atrás de buscar o caminho da perda de peso saudável você já teria alcançado seu objetivo. Você já pensou nisso?

Do mesmo modo que iniciamos os estudos e foram anos se preparando para um dia ser um bom profissional, são meses e até mais de um ano ou dois para chegar e manter o peso.

Então meu amigo, sinto dizer que esse movimento de emagrecer só ocorrerá se você se dispuser a se responsabilizar pelo seu processo, isso inclui além da mudança alimentar, a prática de atividade física e muitas vezes acompanhamento psicológico.

Emagrecer requer você preparar sua comida, organizar-se para não faltar no meio do dia o lanche que é tão importante para que você não chegue ao final do dia morrendo de fome. É vencer a preguiça de ir para casa e ir para a academia malhar, pois acima de tudo a saúde deve ser prioridade. Emagrecer requer que diga não aos excessos que não são necessários, que busque ajuda quando perceber que já não se controla mais, permitir-se a ir fundo e achar o caminho do equilíbrio.

É meu amigo, não é uma tarefa fácil, então por que complicar buscando meios que favorecerão o efeito sanfona e depois mais uma frustração.

Se permita fazer o certo, afinal ser feliz é se amar e se cuidar e não se maltratar.