Nunca irei esquecer a primeira paciente que atendi quando iniciei a minha profissão, era uma mulher que tinha uma doença muito séria de pele. Um caso realmente muito desafiador visto que sua pele ficava escamosa causando um grande desconforto a nível físico e emocional. Nós mulheres somos muito sensíveis à nossa imagem corporal, e nessa situação em específico essa doença causava uma série de conflitos internos nessa mulher.

O fato é que um dia eu fui atendê-la de saia, era comprida, típica de quem estava começando a experimentar um estilo mais profissional, mas o que eu imaginei ser uma vestimenta ideal para trabalhar se tornou o alvo de ira da pessoa em questão. Ela me acusou de querer mostrar que tinha uma pele bonita porque ela não tinha, e na verdade eu estava com uma saia bem comprida, quase chegando aos pés. Aqui conseguimos entender um pouco do que aconteceu, a pessoa que estava infeliz com a sua condição de saúde projetou em mim a sua dor pois sentiu-se diminuída. Todo o processo mental que passou na sua cabeça eu só tive acesso por estar ali para ouvi-la, mas na maioria das vezes, nas situações corriqueiras da vida isso acontece de forma diferente.

Quantas vezes passamos por situações semelhantes e não compreendemos o que está por trás de uma agressividade gratuita de que fomos alvo, e tenho certeza de quase sempre a nossa reação foi de raiva não é mesmo? E está tudo certo, afinal não estamos aqui vestidos de santos, como humanos que somos vez ou outra vamos olhar para esses momentos e reagir negativamente também. Nos sentimos agredidos gratuitamente muitas vezes por pessoas das quais convivemos e que temos grande apreço, o que torna mais desafiador lidar com empatia.

A questão é que muitas vezes nós podemos estar no lugar do agressor e de graça soltarmos um comentário que irá machucar outra pessoa, e ela nem irá entender. Nós estamos o tempo todo projetando no outro o que pensamos, avaliamos tudo e a todos segundo o nosso próprio referencial interno, pois as nossas experiências de vida nos faz ter uma visão de mundo. Interpretamos segundo essa bagagem e passamos a julgar as pessoas e as situações de acordo com o nosso próprio crivo interno. Por isso os relacionamentos de qualquer ordem que seja são tão desafiadores, por sermos seres com vivências e valores bem diferentes, dificultando ainda mais a convivência pacífica entre as pessoas.

Mas eu quero chamar a atenção à essas diferenças, e te convidar a se colocar em um lugar de observação. Da próxima vez que você receber uma agressão gratuita te convido a silenciar, respirar e assim poder ampliar o olhar e entender qual o contexto. Se essa agressão realmente não diz nada sobre você então só observe, e não responda, afinal não diz nada sobre você. Agora, quando é você que está no lugar do agressor, volte o olhar para dentro de si mesmo e experimente entender as partes suas que estão machucadas e que está projetando nas pessoas das quais você convive.

Quando assumimos uma postura assertiva diante dos desafios que a vida nos apresenta as relações fluem com mais suavidade, não deixamos o ego sobressair, entendemos que cada um está vivendo um processo, e está tudo certo. A famosa frase é melhor ter paz ou razão faz todo sentido aqui, agora é com você.