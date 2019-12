Já estamos perto da virada de ano e a ansiedade por esse momento bate forte. As festas, os familiares e os amigos tornam esse momento ainda mais mágico. O ano novo traz muitas possibilidades de mudanças, não que não possamos mudar em qualquer outro momento, mas a virada sempre é recheada de magia e expectativas.

Nos sentimos mais fortes, mais animados e contagiados pelas promessas de mudanças. É como se nesse momento tivéssemos uma carga extra de coragem, de iniciativa, de energia, a possibilidade de recomeçar, de se reconstruir.

A ansiedade também se faz presente, acabamos adiando muitas coisas, paramos um pouco no tempo somente para aguardar esse momento. As perguntas começam a pipocar dentro de nossas cabeças. O que quero para o próximo ano? Será que irei encontrar o amor da minha vida? Vou conseguir um novo cargo na empresa que trabalho?

Como eu disse acima são muitas os sonhos e os desejos de conseguir viver um ano melhor, onde a felicidade e a satisfação sejam o resultados de boas escolhas e comprometimento. Então o que devemos fazer por nós mesmos para que possamos colher resultados mais interessantes?

Vou lhe dar uma dica somente, mas verá como ela tem o poder de proporcionar um ano muito melhor para você.

– Medite, isso mesmo, nem que seja cinco minutinhos por dia, é só fechar os olhos, a coluna deve estar ereta e respirar. Preste a atenção no ar que entre e no ar que sai, focando no momento presente. Meditar lhe ajudará a ter mais foco no trabalho, irá prestar a atenção no que irá falar, como se comportar, tornando suas atitudes mais assertivas;

– Sua noite de sono será muito mais reparadora, o que sem dúvida alguma irá refletir no trabalho e nos seus relacionamentos em geral, pois não dá para ter energia e nem bom humor quando estamos privados de dormir de forma mais profunda;

– A ansiedade e inquietude irá diminuir drasticamente, então imagine poder será ficar mais leve, sem o estresse que o estado ansiosa proporciona;

– Sua impulsividade irá cair por terra, afinal estar presente é o melhor benefício que a meditação lhe proporcionará, então aproveite. Nada de palavras que machucam o outro e nem atitudes, afinal quando estamos focados no momento presente você consegue ter clareza de seus atos a tempo de escolher como agir;

– Sua criatividade ficará exacerbada, sua memória então ficará ótima, então veja só quantos ganhos, fora o aumento da imunidade e outros benefícios para a sua saúde.

Quando você descobrir que atitudes simples é a porta de grandes realizações e sentimentos de alegria e bem-estar, você irá repensar sua vida, suas escolhas, afinal somos o que sentimos, pensamos e fazemos.

Feliz 2020!