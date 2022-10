Quem já prestou vestibular sabe a sensação de sentir um frio na barriga, concorda? Esse é o momento mais importante de qualquer estudante, passamos anos nos dedicando para o grande dia. Temos a sensação de que não iremos dar conta, afinal são tantas matérias, conseguir gravar todo conteúdo é um tanto desesperador para um grande número de pessoas.

Dar conta de estudar todo conteúdo e ainda ter a segurança de que estamos escolhendo a profissão certa é ainda mais angustiante, talvez pela primeira vez iremos sentir o peso da responsabilidade do mundo adulto em nossas costas. Passamos a nos questionar o tempo todo, queremos ter controle e ter a certeza de que estaremos fazendo a melhor escolha.

Muitos sofrem com a pressão dos pais que projetam seus próprios desejos, acreditam que o melhor para o filho seja uma determinada profissão e começam a pressioná-los. Se irritam quando percebem que o que tentam orientar não é aceito, pois na cabeça deles não existe espaço para o desejo pessoal, o foco acaba sendo o status e a situação financeira, do que a escolha da profissão implica enquanto vocação.

Outras vezes os pais que já são proprietários de algum comércio ou empresa querem que os filhos assumam o controle das mesmas, e sentem dificuldade em aceitarem que os filhos possam querer outra área de atuação. Sei de situações em que os filhos já estava cursando a universidade e os pais cancelaram e inscreveram os filhos com a nota do Enem em outros cursos sem ao menos consultá-los. Aqui não estou questionando se os pais estão certos ou errados, mas exemplificando situações que acabam se somando em um momento tão delicado que é a preparação da escolha profissional.

Junto a toda essa problemática vamos entendendo o quanto o vestibular acaba sendo uma tortura para muitos adolescentes, principalmente para os que não encontram apoio nesse momento tão desafiador. Fora toda a pressão que muitas vezes encontram na família ainda precisam lidar com a própria pressão, pois não querem errar, querem ver os seus nomes estampados nas paredes do colégio quando sair o resultado do vestibular.

Não é nada fácil lidar com um resultado contrário do esperado, encarar mais um ano de cursinho, sentir novamente a pressão de ter que ter um bom desempenho. Seria muito mais interessante se preparássemos nossos adolescentes para lidar melhor com esses momentos, o que evitaria muitas crises de ansiedade, insônia e até depressão.