A busca pela perfeição se tornou uma exigência na nossa sociedade, nos tornamos reféns de um sistema de crenças que nos faz acreditar que precisamos ser melhores, não há espaço para o mais ou menos, somente para o perfeito. E para nos adaptar a essa demanda vamos nos enfraquecendo internamente, ficamos vulneráveis à opinião das pessoas e do sistema.

Mas ao contrário do que muitos acreditam o perfeccionismo não é o melhor caminho para sermos pessoas bem-sucedidas, até porque nos colocamos em um lugar que é inalcançável. Nessa busca pela perfeição levamos muitos tombos, nos frustramos e isso gera um círculo vicioso que se retroalimenta, abrindo caminho para o aumento da ansiedade, do medo, da depressão, e de comportamentos compulsivos.

A questão não é descartar a possibilidade de nos superar em nossos objetivos, é certo de que somos capazes por exemplo de subir uma montanha, mas não há necessidade nenhuma de subirmos o Monte Everest na metade do tempo possível colocando a nossa vida em risco. A parcimônia deve ser a nossa meta em tudo que fazemos, parar para pensar antes de tudo em como nos sentimos, e o quanto estamos alinhados com a nossa essência.

Com certeza esse assunto abre diversas portas para explorarmos, mas quero convidar você para olharmos para o eu tirano que pode estar agindo em você, pois esse é o ponto, vinculamos a esses comportamentos de perfeição fortes argumentos de que não há nada errado nisso. Mas o problema é que na maioria das vezes traçamos metas inatingíveis, e entramos em profundo sofrimento ao tentar dar conta dessa demanda.

A questão agora não é mais o que as pessoas irão achar, e sim em como lidar com as demandas do seu carrasco interno, aquele que está à espreita e ao menor erro já lhe dá uma chibatada. Há uma voz interna na sua cabeça que te desvalida, te chama de incompetente porque não conseguiu fazer do jeito que deveria, fica o tempo todo procurando um erro para te acusar de fracassado. Todas as qualidades são ignoradas, não conseguindo reconhecer o esforço, as conquistas, o foco está sempre no que deveria ter feito, na idealização do eu perfeito.

Na verdade, desenvolvemos essa idealização na tentativa de nos proteger da dor, pois lá atrás em algum momento da nossa infância entendemos que a perfeição era a melhor saída para evitar a dor da humilhação. Naquele momento foi uma saída interessante pois te protegeu, assim não iria sofreu com as exigências que eram direcionados a você. Mas agora você é adulto e precisa entender que esse é um caminho que não é assertivo, é importante aprender a lidar com a frustração, muitas vezes não iremos conseguir fazer algo como idealizamos, e está tudo certo.

Quando entendemos essa forma de funcionamento interno abrimos caminhos para uma reconciliação com esse lado carrasco, vamos resgatando dentro de nós a espontaneidade, descobrindo novos interesses e reavaliando valores. Vamos percebendo que seguindo o nosso coração ao invés de ouvirmos as vozes internas de perfeição somos mais felizes. Então a minha proposta é que você pare por um momento e pergunte a si mesmo se realmente você é feliz, ou se você é refém da crença de que ser perfeito é o melhor caminho. Talvez você ainda não consiga reconhecer em que lugar está, mas acredito que de alguma forma te instiguei a procurar essa resposta.