Estamos vivendo um momento em que o fluxo de informações é muito grande e muitas pessoas estão entrando em depressão por estarem o tempo todo ligadas aos meios de comunicação. São muitas as linhas de pensamento, ficamos perdidos e sem saber qual é a grande verdade por trás desse vírus.

Devemos ficar em casa ou devemos sair para trabalhar e não quebrar financeiramente? Usamos somente o álcool gel ou também precisamos sair com luvas e máscaras? Podemos visitar nossos velhinhos ou realmente o ideal é ficar do lado de fora da porta?

Há quem concorde e quem discorde, são muitas as interferências. Mas a verdade é que precisamos olhar um pouco mais para nossa família, para os nossos sentimentos e pensamentos. Nesse momento muitas situações interessantes poderão surgir, desde a reconciliação com algum familiar ou, até um lindo processo de perdão.

Mas pode ser também que algumas coisas piorem e que um dos parceiros consiga perceber que não há mais como ficar no relacionamento, e isso também é importante. Levar um casamento empurrando com a barriga impede que se busque um relacionamento afetivo gratificante.

As dificuldades financeiras também começam a surgir e novas necessidades se farão presentes, até mesmo a reflexão do que é realmente importante em sua vida. Não tem como negar, esse vírus traz a desestruturação de valores, cada um precisando olhar para si mesmo.

Em meio a tudo isso vemos também pessoas deprimindo, se alimentando dos números e notícias que estão sendo divulgadas nas mídias. Esse é um aspecto importante a ser olhado. Como mudar o padrão e buscar novas atividades para manter-se alinhado com a vibração positiva?

Abaixo uma lista de dicas de como passar o dia de forma mais produtiva e feliz:

– O que acha de cultivar uma hortinha ou algumas plantas em seu jardim? Essa atividade pode ser realizada por pessoas de qualquer idade, desde as crianças até pessoas de maior idade. Os benefícios em mexer com a terra são diversos, além de ocupar o tempo em uma atividade criativa;

– Jogar baralho, uma atividade que pode ser realizada com os seus familiares ou até sozinho. Quem nunca jogou paciência? Eu adorava fazer isso, me sentava no chão ou na cama e logo perdia a noção do tempo;

– Dançar também é uma ótima pedida, o que acha de mexer um pouco o corpo? Pode ser sozinho mesmo caso não tenha companhia. Escolha uma música que te agrade e solte o corpo. Não precisa saber dançar, crie o seu próprio ritmo, explore novos movimentos, não há certo ou errado, somente se entregue ao prazer dos movimentos;

– Algumas pessoas escrevem poemas, cartas, versos, alguns até sentem o desejo de escrever um livro. Essa é uma excelente oportunidade. Pegue o seu computador ou um caderno e comece a navegar na imaginação;

– Uma ótima atividade é organizar os álbuns de fotos. Eles ainda existem e é sempre prazeroso rever fotos, momentos felizes de nossa vida. Mesmo que as fotos estejam no computador, é um bom momento de organizar as pastas;

– Se você gosta de ler aposto que deve ter um livro que tem uma história maravilhosa aí esperando você. Caso já tenha lido todos os disponíveis, que acha de reler alguma que tocou o seu coração?

– A cozinha também se transforma um local de experimentações. Um bolinho para o café da tarde, experimentar aquela receita de risoto que salvou no Facebook e que ainda não teve tempo para fazer;

– E aquele instrumento musical que comprou e há anos está no canto enfeitando a sua sala?

Não faltam opções, agora é balançar a cabeça e jogar os pensamentos ruins para fora e encarar esse desafio de peito aberto. Nada de ficar na frente da televisão ouvindo notícias ruins o tempo todo. Temos que nos cuidar, manter a vibração positiva, cuidar de nossa saúde mental e física.

Não deixe a depressão entrar na sua vida, mostre a ela que você consegue driblar com excelência.