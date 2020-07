Encontrar um momento de paz interior pode ser bastante desafiador para muitas pessoas que estão acostumadas a se sentirem incomodadas pelos ruídos da mente e que raramente experimentaram um momento de tranquilidade.

Pode parecer até utópico mas não é, todas as pessoas tem condições de experimentar o prazer do silêncio, da mente limpa ou com poucos ruídos, sem o estresse rotineiro dos pensamentos.

Somos seres pensantes, o tempo todo os pensamentos invadem a nossa mente e podemos viver com o foco no passado revisitando algumas vivências, ou no futuro, sonhando e sofrendo com momentos que ainda não vivemos. O tempo todo algo ocupa a nossa mente, muitas vezes pensamentos bons que nos proporciona sensações de prazer e em outros momentos pensamentos ruins e negativos que causam ansiedade.

A grande maioria das pessoas vivem no automático e nem se dão conta de que estão respirando durante o dia, nem percebem as belezas da vida, podem ver, mas não usufruem da beleza, da sensação de gratidão e amor que a vida proporciona.

O processo de consciência inicia quando praticamos pequenos momentos de silêncio e meditação, pois são essas ferramentas simples e acessíveis que nos possibilitam trazer a presença e assim diminuir os pensamentos invasivos.

Iniciamos um processo de conexão com nós mesmos atentos às experiências do corpo, da mente e com tudo ao nosso entorno. Nos ajuda a gerenciar melhor as nossas dificuldades, estaremos mais focados e atentos e isso facilita com que possamos olhar o mundo sob novas perspectivas.

Escolher onde colocaremos a nossa atenção para assim receber informações das quais alimenta a nossa alma, proporcionando bem-estar e muita tranquilidade interna. Esse processo está a seu alcance, basta praticar um pouco e logo começará a perceber os benefícios.

Veja como pode iniciar essa mudança:

– Pare algumas vezes durante o seu dia e preste a atenção na respiração, no ar que entra e sai do seu nariz. Quando perceber que está longe, pensando, volte a atenção a respiração;

– Ande pelo jardim ou mesmo quando for dar uma volta fora de c asa e olhe para os detalhes ao seu redor. Perceba a arquitetura das casa, os jardins, as flores, as diferentes tonalidades das cores;

– Ao cozinhar traga a presença, use todos os utensílios com cuidado, ao colocar algo sob a pia faça com calma e prestando a atenção ao movimento, cheire os ingredientes, esteja atento ao momento;

– Antes de iniciar o dia e ao finalizar experimente meditar, não precisa ser muito tempo, inicie com dois minutos e quando for se sentindo mais tranquila, vai aumentando o tempo.

São as pequenas mudanças de atitudes que influenciaram na qualidade dos pensamentos, pois ao focar no momento presente você diminui o hábito de julgar e tentar compreender tudo ao seu redor. Relaxe e aprenda a receber as informações como elas são, a viver o presente com qualidade sem se perder no passado que não voltará mais e nem no futuro que nem sabemos como será.