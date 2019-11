A comida sempre é o chamariz de qualquer festividade, basta uma pequena reunião entre pessoas e já nos organizamos para saborear algo que gostamos. Se pararmos para lembrar nossa história, com certeza para muitos de nós virá a lembrança diversos momentos que envolvem comida, família, festa e amor. Para algumas culturas por exemplo, alimentar a família e amigos promove uma imensa satisfação, uma forma clara de demonstração de amor.

Vamos desenvolvendo o paladar a medida que vamos nos permitindo a experimentar algo novo, a indústria de alimentos não para de crescer, oferecendo diversos comidas com diferentes sabores, texturas e aparências, tudo minuciosamente desenvolvido com o intuito de agradar o maior número de pessoas.

Sabemos no entanto que não devemos comer em excesso e nem devemos comer com frequência certos alimentos, devemos ter cuidado com a forma com que são preparados. Muitas vezes a aparência é linda e apetitosa mas não contêm nenhum valor nutricional, além de piorar a saúde física e emocional.

Nosso corpo é um sistema muito inteligente e ao mesmo tempo frágil, pois ele reflete o que fazemos, ingerimos e pensamos. Sabemos que é importante cuidar dele, mas nem sempre fazemos o que é melhor para esse complexo sistema funcione em harmonia.

Não conseguimos agir com assertividade em várias situações de nossa vida e acabamos usando da comida para compensar. Estamos com raiva e ao invés de resolver a situação como seria preciso, vamos até a panificadora mais próxima e comemos tudo o que der vontade na hora. O que a raiva tem a ver com a comida?

Nada! Mas como não sabemos lidar com alguns sentimentos, situações que nos atingem, comemos para tentar amenizar o incômodo que estamos sentindo. Esse exemplo vale para a tristeza, solidão, angústia, medo, ansiedade, até por alegria.

Mas em algum momento da vida você poderá sentir-se doente, acima do peso, com dores pelo corpo e seu médico irá lhe recomendar entre tantas possibilidades, que você cuide da alimentação. Não há escapatória, alimentação saudável faz parte do protocolo para se ter boa saúde.

Talvez agora pode se dar conta de como tem se tratado, pois não é somente sobre a saúde física que eu estou falando, mas também sobre o amor por si mesmo. O que escolhemos colocar dentro da boca, do corpo também reflete a forma com que se trata.

Muitas vezes esquecemos de que devemos cuidar melhor dessa máquina divina que é nosso corpo, seguimos acordando, pulamos o café da manhã, comemos exageradamente no almoço, já emendamos com uma sobremesa repleta de açúcar e assim vamos cometendo excessos até a hora de ir para a cama.

É importante ficar claro que nada é proibido, que é necessário somente que cuide com os excessos cometidos, que possa escolha alimentos saudáveis sempre que possível. O bom funcionamento de nosso corpo depende da fonte de nutrição que oferecemos.

Quando esses cuidados são negligenciados, deixamos de ter saúde, começam a surgir doenças, o nosso emocional fica abalado e ficamos doentes no todo.

O amor é o caminho do autocuidado, do querer estar bem, do se dar o que merece. Vamos olhar com mais carinho para os nossos comportamentos alimentares e emocionais, pois somente dessa forma poderemos viver de forma mais leve e feliz.