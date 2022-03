Hoje pela manhã eu estava sentada na sala da minha casa revisando a agenda de pacientes da semana e, em algum momento, me perdi olhando os cedros que tenho em meu jardim através da porta da minha casa. Sim, tenho três pés de cedros lindos, quando eu me mudei eles já eram imensos, um refúgio para os passarinhos e um bom divertimento para meus gatos que ficam enlouquecidos com tanta cantoria dos bichinhos.

São esses momentos mágicos que me deixam em transe, me permito mergulhar na beleza dos galhos e de suas folhas pequeninas que formam lindas ramificações. Ouço o cantarolar dos pássaros misturado com as vozes das crianças do vizinho ao fundo, sinto a brisa entrar pelas portas que estão abertas e sei que estou sendo presenteada pela vida. Meu gato sentado em cima do parapeito da janela observa tudo com atenção, nesse momento ele pratica com perfeição o que nós seres humanos temos muita dificuldade, que é se entregar ao momento presente.

Os animais em geral conseguem praticar a presença pois eles sempre estão entregues ao momento, observam com atenção cada detalhe, cada movimento, eles fazem parte desse processo que tentamos a muito custo desenvolver para alcançarmos um estado momentâneo de desligamento mental. E quando eu menos espero, eu já voltei a atenção para a sala onde estou sentada, meu filho acorda, vem me dar bom dia e assim vou seguindo o script do domingo.

Consigo perceber o quanto esse conjunto de pequenas experiências são na verdade grandiosas, pois mergulho e sinto dentro de mim a gratidão por estar usufruindo das belezas que a vida me presenteou. Essa conexão com tudo o que acontece ao meu redor é o que chamo de espiritualidade, me sinto desperta para observar e compreender o quanto a vida é linda e abundante, mesmo em meio a tantos desafios pela qual passamos.

Desde pequena percebia o quanto me sentia sozinha e triste, e esses sentimentos me acompanharam boa parte da minha vida mesmo trabalhando incessantemente as minhas questões emocionais. Era como um fardo que havia herdado da família, como se eu tivesse a obrigação repetir a forma com que eles funcionam, fazendo uma leitura cinza da vida. Eu sentia toda essa carga como uma couraça que estava grudada em meu ser, precisei de muito trabalho de autoconhecimento para ir liberando essa história, construindo um novo olhar sobre mim mesma e a vida.

E foi nesse processo que de alguma forma acabei me enveredando por novos caminhos, abri o meu coração para sentir a vida de uma forma mais profunda, comecei a praticar o silêncio, me permitindo somente ser. Na rotina da vida somos engolidos pelos pensamentos, eles acabam influenciando nossas decisões, uma enxurrada de acontecimentos nos tira o poder de estarmos realmente presentes a ponto de conseguirmos nos desidentificar com a mente.

Muitos de nossos problemas e conflitos ocorrem por não estarmos o suficientemente atentos ao que realmente está acontecendo, por estamos com a função julgamento ligada. Desta forma é comum criarmos expectativas e nos frustrarmos porque as coisas não acontecem com idealizamos. Deixamos de realmente enxergar onde a felicidade está, buscamos fora o que está dentro de cada um de nós. Toda essa mudança de paradigma acontece quando despertamos para a espiritualidade. É importante ficar claro que não estou me referindo a nenhuma religião, e sim a algo muito maior que compreende um estado de união com o todo, com Deus, com o divino que habita em cada um de nós.

Quando conseguimos dar esse passo a nossa percepção acerca do todo muda, conseguimos saborear uma comida com muito mais prazer, enxergamos as belezas de uma paisagem com muito mais intensidade e somos invadidos com um sentimento de gratidão que nos transporta a uma outra dimensão, nos leva a um estado de plenitude.

A prática da presença nos proporciona uma alegria muito intensa, uma ampliação do significado de abundância e prosperidade, por isso uma simples experiência de olhar através da janela da nossa sala de estar pode ser um grande presente da vida. O que muda é o olhar e o sentir, que integrados e alinhados com o que temos de divino em nós, transforma qualquer experiência em mágica nesse planeta chamado terra.