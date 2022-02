A compulsão alimentar se caracteriza por ser um transtorno alimentar em que o indivíduo apresenta crises de perda de controle sob o que ingere, e na sequência é tomado por uma sensação de culpa e autorreprovação acentuada. Muitos são os fatores que contribuem para que as crises de compulsão alimentar ocorram, o fato é que a ansiedade é um dos aspectos que sempre está presente.

Sabemos que a ansiedade é um estado que nos coloca em alerta, sentimos um grande desconforto, uma sensação de perigo eminente, como se algo fosse acontecer a qualquer momento. Desta forma buscamos de forma inconsciente recursos que nos ajudem a eliminar esse mal-estar, ou mesmo apaziguar esse desconforto. Muitas vezes buscamos nos acalmar com o uso do álcool, do cigarro ou da comida, mas o fato é que esses meios não serão eficazes no controle da ansiedade, podendo agravar ainda mais o quadro de compulsão alimentar.

É muito interessante que possamos ampliar o olhar e buscar recursos que visem diminuir a ansiedade, pois muitas pessoas negligenciam esse estado acreditando que não precisam de ajuda, mas dependendo do grau da ansiedade as crises podem virar um pesadelo imensurável. Levantam todos os dias acreditando que conseguirão se controlar, mas no menor deslize que cometem colocam tudo a perder. Um círculo vicioso se estabelece, o peso na balança aumenta, a ansiedade dispara e a compulsão toma conta.

Regras simples que pode te ajudar no controle da ansiedade e compulsão alimentar:

1 – Seja gentil com você, se acolha e busque entender o que está por trás da ansiedade que está sentindo e consequentemente, o que está querendo amortecer;

2 – Lembre-se de que a ansiedade tem tratamento, você pode recorrer a chás, óleos essenciais e práticas de meditação;

3 – Sessões de hipnose aliadas ao processo de psicoterapia são bem eficientes no tratamento da ansiedade e da compulsão alimentar;

4 – Atividade física é uma das formas que mais impactam positivamente no tratamento da ansiedade, busque incluir em sua rotina;

5 – Exercícios de respiração são excelentes, basta parar, fechar os olhos e prestar a atenção ao ar que entra e sai de suas narinas por alguns minutos durante o seu dia.