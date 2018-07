Não deixe que um esmalte descascado ou com a cor desbotada te incomode no Carnaval. Esse problema é comum em viagens, quando nem sempre podemos retocar as unhas, pode ser contornado com o esmalte em gel também conhecido como semi-permanente por ter duração média de 21 dias.

O Carnaval é um ótima oportunidade para sair do tradicional e dar uma chance para unhas com muito brilho, desenhos temáticos ou geométricos. Lorena Molina, técnica master de São Paulo da empresa Cuccio Brasil, umas das fabricantes do esmalte semi-permanente, explica que também é possível conseguir esses efeitos mais ousados com esse tipo de produto.

Além do uso do esmalte semi-permanente, que continua com o brilho intacto durante dias, Lorena tem outra dica: ‘para manter as unhas perfeitas no Carnaval, o ideal é manter as cutículas sempre hidratadas com condicionadores próprios’.

Duas sugestões de unhas para a folia: uma mais literal ao tema e outra geométrica com dourado:

Máscaras

Pinte as unhas com cores claras e que tenham um pouco de glitter. Com um pincel fino, faça o desenho das máscaras com peninha (ou haste) em duas unhas de sua preferência, com cores fortes e contrastantes. Depois, com um palito, faça pontinhos coloridos, sortidos.

Desenhos geométricos

Pinte uma unha de laranja e com um pincel com a ponta bem fina, faça traços geométricos de sua preferência com uma cor que faça o contraste. Em outra unha, pinte novamente de laranja e com o pincel do próprio esmalte (no caso, o dourado) faça uma ‘inglesinha’ com traço mais firme.