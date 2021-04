agabimarcal@gmail.com e @agabimarcal

Os anos 1970 foram chegando nem um pouco de mansinho no guarda-roupa e na beleza contemporânea com o tie-dye, com os lenços nas cabeças – inclusive entre as participantes do Big Brother Basil 21, e com o shaggy hair – corte repicado com camadas a partir dos olhos deixando o volume no alto do cabelo. Agora, no outono-inverno de 2021, vários elementos da estética setentista foram atualizados de uma vez (não são mais aspectos isolados que estão sendo resgatados).

Mas antes de falar de peças e acessórios… Por que os anos 1970 resolveram voltar a ‘acontecer’ em pleno 2021? Vamos lá recapitular rapidamente o que estava rolando nesse período: recessão econômica no mundo e ditadura militar no Brasil. A década de 70 foi marcada pelo New Age (Nova Era) – aquele movimento, de maneira extremamente simplista, das comunidades hippies. Uma galera que pregava a revolução cultural, o amor e a valorização da natureza. Alguém por aí está sentindo como se estivesse vivendo em um spin off (série derivada) com roteiro de mal gosto sobre as agruras dos anos 1970? Algum privilegiado por aí isolado socialmente em um apartamento querendo colocar o bloco na rua? Alguém querendo abraçar, tomar sol e chuva, e ainda deitar na grama? Pronto, diria a filósofa Juliette Freire.

Agora podemos voltar a falar, digamos, de roupa. A coleção Somos Nossas Conexões, da Renner, apresentada em um desfile virtual na noite desta quinta-feira, 1, é um exemplo desse retorno setentista. A pantalona usada no passado fica menos ampla na temporada outono-inverno 2021 e pode ser chamada de calça wide leg.

Já a estética artesanal é referência para acessórios em macramê e conjuntos em tricô. Esses últimos devem se tornar bastante populares nesta estação, inclusive, a C&A também traz uma versão que combina top, cardigã e bermuda ciclista.

Falando em anos 1970, um filme:

Falando em anos 1970, minha playlist: