Jackie Cruz foi um dos destaques do Hot Now, evento que reuniu os lançamentos de cosméticos do próximo semestre, na Casa Sephora, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira, 26.

A atriz que interpretou a detenta Flaca em Orange Is The New Black é a garota-propaganda da máscara para cílios Go Big Or Go Home, da marca de maquiagem vegana da tatuadora Kat Von D.

Em entrevista, a artista falou sobre o fim da série e a respeito dos novos passos profissionais que dá atualmente. “Eu me sinto muito bem, sinto que estou pronta para qualquer coisa. Graças à Kat Von D Beauty agora você não pode me ignorar, porque meu rosto está em todo lugar. Sinto que sou o novo visual de Hollywood que é diversidade. Hollywood se tornou mais diversificada e Orange Is The New Black mostrou isso. Kat Von D escolheu uma mulher latina para compartilhar tudo o que sua marca significa.”

A máscara vegana para cílios Go Big Or Go Home, que foi lançada no Brasil no Hot Now da Sephora, tem extratos de óleo de girassol e de oliva para substituir a cera de abelha, que geralmente é encontrada neste tipo de cosmético. Com a mistura botânica, a marca Kat Von D Beauty promete muito volume e pigmentação

Acompanhe o blog Lindeza nas redes sociais:

Facebook

Instagram

Leia mais: