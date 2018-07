Cada vez mais comuns, os cursos de automaquiagem são destinados para quem quer aprender a valorizar a própria beleza, mas o salão e escola Liceu da Maquiagem, em São Paulo, resolveu unir a paixão pela maquiagem de muitas mulheres com outra tendência cada vez mais forte: a selfie. Assim surgiu o curso ‘Selfie expert’, uma iniciativa que conta com a parceria da Smashbox Cosmetics, marca que foi criada pelo fotógrafo Davis Factor.

Em duas horas de aula, os professores-maquiadores e Gisele Magatti vão ensinar técnicas de maquiagem como preparação de pele e olho esfumado. Para sair bem na foto, além de receber dicas sobre poses, atenção especial para produtos como bases HD.

A primeira edição do curso ocorre na próxima quinta-feira, 7, mas os interessados também podem se inscrever para as turmas de 16 e 19 de agosto.

Vito Mariella, um dos professores do curso e fundador do Liceu da Maquiagem fala sobre o fenômeno selfie:

O que o fenômeno das selfies mudou no dia-a-dia da maquiagem?

Para quem ama se fotografar é importante ficar bem na foto. Então, uma maquiagem mais elaborada é necessária mesmo existindo tantos filtros.

Você acha que as pessoas começaram a usar mais maquiagem por causa das selfies?

As pessoas começaram a se dedicar mais a maquiagem. Aprender novos truques com profissionais, em aulas de automaquiagem, pesquisando produtos novos. Tudo para entender como ficar mais bonita no dia a dia. Como se fotografar é a mania do momento, este aprendizado só agrega a melhorar a imagem e autoestima.

Por outro lado, também temos a corrente de mulheres, incluindo celebridades, que postam selfies sem maquiagem. O que você pensa a respeito disso?

Acho que vale a auto confiança, se sentir bem com a própria imagem. Mas, uma mulher usando maquiagem adequada para ela sempre ficará melhor na foto!