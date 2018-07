Existem algumas situações que apenas pessoas extremamente brancas entendem… O flash da câmera fotográfica ‘estourar’ em você naquela foto do grupo de amigos ou aquela pergunta insistente ‘Você está bem? Está tão pálido’. Mas tudo bem, a gente se acostuma com isso e aprende a valorizar a nossa própria beleza. No entanto, chega o verão, todo aquele clima de país tropical e acaba dando uma vontade de também ter um bronzeado mesmo que leve ou apenas para tirar o tom esverdeado (drama!) da pele. Por muito tempo, eu achei que era impossível uma pessoa ‘branquela’ se bronzear, mas nesta estação conversei com dermatologistas, testei produtos e tenho um boa notícia: sim, as pessoas branquinhas também podem se bronzear! Nem que seja um pouco!

Vem ver as dicas dos dermatologistas:

* Aceitação é uma palavra-chave nessa conversa. A dermatologista Marcia Grieco, do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos, explicou que existe uma classificação de seis tipos de pele – divididos de acordo com a quantidade de melanina – que vai do ruivo ao negro. Portanto, é geneticamente impossível que você consiga se bronzear tanto ao ponto de mudar o seu tom nessa escala.

* A opinião dos dermatologistas varia quando o assunto é o fator do proteção. Alguns dizem que o FPS dever ser no mínimo é 30, outros afirmam que é 50. Então, vale ressaltar: siga sempre a indicação do seu médico. Mas todos concordam com uma recomendação: uma pessoa com pele muito branca nunca deve se expor ao sol sem filtro solar ou com um fator abaixo de 15. Quanto ao período para reaplicar, o indicado é entre duas a três horas ou após banho de mar, piscina ou atividades físicas.

* Paciência é uma virtude importante nesse processo, então nada de tentar ficar bronzeada no primeiro dia de praia ou o mínimo que vai conseguir é ficar vermelha e ardendo. “A pele leva cerca de 48 a 72 horas para produzir a melanina que promove o bronzeado duradouro. Exponha-se aos poucos, garantindo uma pigmentação gradual, que também irá ajudar na proteção natural da pele e garantir um bronzeado que dure mais tempo”, explica a dermatologista da Clínica Maddarena, Letícia Siqueira Sousa.

* Três semanas antes de tomar sol, você pode começar a comer alimentos alimentos ricos em vitamina A e betacaroteno, como cenoura, manga, mamão, couve, espinafre, abóbora, batata doce, repolho, agrião, brócolis. Essas substâncias ajudam ativar o bronzeado e também pode ser consumidas em pílulas.

* Mabe Freitas Gouveia, dermatologista da Clínica Valéria Marcondes, indica esfoliar a pele uma semana antes de se expor ao sol. “Ela prepara a pele, removendo a camada de células mortas e garantindo um bronzeado mais homogêneo e duradouro. Capriche nas áreas mais secas, como joelhos e cotovelos.”

* A hidratação é fundamental para manter a pele saudável e bronzeada durante o verão. Então, não pode esquecer de usar hidratante e beber pelo menos de 2 a 3 litros de água por dia. Além disso, vale a pena evitar banhos quentes e ar-condicionado que podem ressecar a pele.

Produtos para te ajudar a se sentir a garota verão:

Abaixo estão alguns produtos que testei e também ajudam, no mínimo, a parecer mais bronzeada.

Efeito dourado

Eudora Bronze Splendor: deixa a pele mais dourada e com um brilho bem bonito, o resultado é bem bonito. O produto seca rápido e a grande vantagem é que ele não mancha a roupa mesmo se ela for branca. Preço: R$ 61,99

Océane Femme Bronze My Body Bronzer Corporal: é um óleo que também dá um aspecto mais bronzeado para o corpo. O efeito dele é apenas visual, o item não tem fator de proteção solar. Esse produto tem um efeito um pouco mais laranja do que o item da Eudora, então uma dica é usá-lo quando você já conquistou uma leve cor do verão. Preço: R$ 66,00

Protetor solar para o corpo com cor

Cenoura & Bronze efeito dourado: esse protetor solar com cor já garante uma pele mais dourada e mais iluminada assim que você o aplica. Como o produto tem cor, acaba oferecendo outro bônus: encobrir leves marcas da pele, como estrias. No entanto, há uma desvantagem ele suja de marrom biquínis e roupas claras. Preço: R$ 29,20

Loção Protetora Australian Gold com bronzeador instantâneo: o produto é bastante fácil de espalhar e tem uma cobertura homogênea. Possui substância que potencializa a vitamina C do organismo, acelerando o bronzeamento. Preço: R$ 82,00

Lenço autobronzeador para o rosto

Lenço autobronzeador para o rosto Pocket Bronze: ainda não consegui ter sucesso com autobronzeadores para o corpo que sempre acabam manchando a pele. Se alguém tiver uma experiência positiva, conte para nós nos comentários. Mas quando o assunto é o rosto o lenço autobronzeador da Best Bronze consegue resolver o assunto. O efeito dele é bastante suave, mas é o suficiente para tirar o “fundo branco” da cor do rosto e deixar o visual mais harmônico com o corpo que foi exposto ao sol. Preço: R$129,90

Hidratante para manter o bronzeado

Hidratação é fundamental para conquistar e manter a pele bronzeada, bonita e saudável. Então, lembre-se sempre de usar creme hidratante. A Australian Gold tem um produto com ativos específicos para quem tomou sol, como aloe vera, óleo de girassol e vitamina E. Preço: R$ 39,00