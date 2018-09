O tapete vermelho da cerimônia da 90ª edição do Oscar 2018 sempre é uma referência para a moda e beleza. No evento, que ocorreu neste domingo, 4, diversas tendências opostas apareceram: na maquiagem, o estilo nude se opôs a olhos gráficos bem marcados; cabelos soltos e penteados estruturados se destacaram.

O cabeleireiro e maquiador João Bosco, do Salão 1838 Jardim América, explicou como reproduzir os principais looks da noite. Veja as dicas do profissional que atende a atriz Larissa Manoela e a blogueira Camila Coutinho:

Jennifer Lawrence

“O cabelo solto com textura leve dominou o red carpet do Oscar 2018. Um exemplo foi o look inspirado nos anos 1980 usado pela atriz Jennifer Lawrence. O segredo para reproduzir esse look é criar ondas no cabelo com babyliss médio e aplicar spray de fixação média, deixando os fios com movimento natural. O estilo também contou com uma maquiagem mais marcante. Ela estava com esfumado escuro e um delineado gráfico bem ousado. Seus lábios apareceram no tom vermelho aberto para completar seu visual.”

Adriana Lima

“Sem dúvida não podíamos deixar de lado o look arrebatador da modelo brasileira Adriana Lima. Ela roubou a cena com um coque baixo atemporal, com a raiz bem marcada. Nesse look, o segredo do acabamento polido é usar pomada mate, gel com acabamento molhado ou spray de alta fixação para manter a textura do penteado. Na maquiagem, a angel da Victoria’s Secret optou por uma pele perfeitamente corrigida e iluminada. Os lábios e os olhos veem em nude para preservar a naturalidade do visual.”

Zendaya

“A atriz Zendaya impressionou com coque alto e acabamento polido. O interessante deste look é poder evidenciar a delicadeza das linhas do rosto. Você pode fazer essa produção com uma cera mate. Para combinar com seu vestido Giambattista Valli marrom, a maquiagem também seguiu a tendência da naturalidade – com olhos esfumados no mesmo tom da roupa, levemente dourado nas extremidades, sobrancelha bem natural e lábios com toque glossy.”

Gal Gadot

“A atriz Gal Gadot foi uma das embaixadoras dos looks naturais, mas com um quê de ousadia. Seu penteado surgiu com uma risca lateral, ondulado discreta na franja e acabamento com spray de brilho. Na maquiagem, o destaque foram os lábios que ganharam um tom dramático próximo ao marsala. Os olhos estavam nudes, apenas com máscara de cílios.”

Lupita Nyong’o

“Lupita Nyong’o entrou no red carpet com o cabelo inspirado nos penteados tradicionais da cultura africada. Neste look, os fios foram divididos em três mechas com volume e trançadas com fio dourado. Sua maquiagem não deixou a desejar quando falamos em ousadia. Ela fugiu da obviedade com sombra azul-petróleo e lábios no tom coral, mas com acabamento com brilho.”

Frances McDormand

“A atriz Frances McDormand, ganhadora prêmio de melhor atriz por sua atuação em ‘Três Anúncios Para Um Crime’, impressionou com um cabelo curto moderno, com volume no topo e ligeiramente despenteado. Esse tipo de corte combina com mulheres de personalidade forte e desapegadas dos fios longos. Nesta proposta, a ideia da maquiagem foi apenas corrigir a pele, preservando a naturalidade.”

Oscar Além dos vestidos luxuosos, que custam alguns milhares de dólares, a maquiagem também é importante para as atrizes que vão atravessar o tapete vermelho, e ela pode complementar ou estragar toda a produção. No Oscar 2018, a grande tendência foi a beleza natural, que destaca os traços de cada mulher sem parecer que elas estão muito maquiadas - neste quesito, a pele bem feita foi a protagonista. Confira a seguir os destaques de maquiagem deste tapete vermelho com comentários de Demétrio Araújo, maquiador da marca Make Up For Ever

Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Jennifer Lawrence "O exemplo perfeito de como usar olhos mais intensos com batom vermelho", explica Demétrio. "A área dos olhos esfumados com marrom para a lateral e contorno na raiz dos cílios deu amplitude para o olhar, deixando os lábios em segundo plano"

Foto: Frazer Harrison/Getty Images/AFP

Sally Hawkins "Maquiagem radiante fica perfeita para peles mais maduras, conferindo aspectos de leveza e naturalidade", diz o maquiador sobre a beleza da protagonista de 'A Forma Da Água'. "O contorno e blush quase não apareceram, e, nos olhos, um tom suave de marrom opaco deu a profundidade necessária. O batom no tom de boca finalizou bem."

Foto: AFP PHOTO / ANGELA WEISS

Jane Fonda Sobre Jane Fonda, Démetrio Araújo explica que a sombra escura criou um bom constraste com a pele natural: "Outro bom exemplo de maquiagem para peles maduras. Ela apostou em um contorno de olhos e sombra esfumada mais intensos, o que ficou lindo pois a pele estava natural e radiante"

Foto: AFP PHOTO / VALERIE MACON

Danai Gurira "O iluminador dourado realça a pele negra. Usado de forma exuberante nas áreas altas do rosto, fez com que o contorno aparecesse naturalmente, realçando uma jovialidade natural", diz o maquiador

Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Gal Gadot "Uma releitura sofisticada com inspiração nos anos 1940", conta. "Esfumado de côncavo com delineado mais marcado e batom vermelho. Maquiagem certeira para qualquer ocasião. O blush em tom mais terroso foi perfeito para manter a atenção no olhar"

Foto: Kevork Djansezian/Getty Images/AFP

Nicole Kidman "Pele totalmente natural e iluminada. O blush também foi o protagonista, mantendo uma aparência saudável. Os olhos tiveram um leve destaque com o contorno na raiz dos cílios", disse Demétrio sobre Nicole Kidman

Foto: AFP PHOTO / VALERIE MACON

Allison Williams "A pele iluminada em tom mais dourado e batom rosado deixaram o look com um ar de glamour dos anos 1970. O contorno mais intenso sem realce do blush combinou perfeitamente com a luminosidade da pele"

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Saoirse Ronan "O exemplo perfeito de como uma maquiagem natural com contorno e iluminação na medida certa podem deixar qualquer mulher sofisticada e elegante", diz Demétrio sobre a beleza da protagonista de 'Lady Bird'. "Nos olhos, o contorno de côncavo sutil e, na boca, o batom na cor dos lábios respeitaram a naturalidade do look. Um leve esfumado na raiz dos cílios finalizou com chave de ouro"

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Margot Robbie "Maquiagem sutil e natural, na qual o contorno e blush conferem um ar saudável. Olhos levemente esfumados em tons da pele e marrom, que também reforçam a naturalidade do look"

Foto: AFP PHOTO / VALERIE MACON

Leia mais: