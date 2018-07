Sabrina Sato lançou nessa quinta-feira, 14, em São Paulo o seu próprio perfume, o Sex Symbol The Superstar. Com toda a sua espontaneidade de sempre, a apresentadora de TV destacava orgulhosa as qualidades da fragrância que assina e ainda falava sem medo sobre o preço do produto.

“Eu estou muito feliz com esse lançamento, porque é um perfume que você sabe que é bom, que fixa e está com um preço bom. Nesse momento que estamos passando, isso é importante: o custo-benefício”, diz Sabrina com muita simplicidade. Ela contou que sempre usa o mesmo critério para pedir vinho em restaurantes.

A temática da fragrância não poderia ser outra. Às 17h, horário em que ocorreu a entrevista, a apresentadora de TV usava salto alto agulha e um vestido preto curto, com decote e brilhos. No entanto, esse foi o mesmo look com que a artista começou o dia do evento. Sabrina sabe como ninguém ser sexy, tanto que até parece que ela se comporta como uma sex symbol 24 horas por dia.

Mas a apresentadora contou que também tem os momentos em que deixa a sensualidade de lado. “Todas nós temos o nosso lado sexy e o nosso lado bem tranquilo. Apesar desse ser o meu lado que está mais em evidência, também faço a ‘diferentona’, a ‘esquisitona’, durmo de camisetas bem velhas de vez em quando, acordo com a cara inchada como todo mundo.”

O perfume, que custa R$ 59,90, traz notas de bergamota, tangerina, lírio e baunilha. “O perfume tem tudo a ver comigo e com a mulher brasileira, porque ele é leve, apesar de ser sexy, e é marcante, a pessoa vai ficar com saudade de você depois”, afirmou.

Pressão social para o casamento

Após revelar recentemente, que tirou o método anticoncepcional D.I.U pois quer ser mãe, Sabrina também contou que as perguntas e cobranças sobre o casamento com o namorado Duda Nagle aumentaram.

“Existe uma pressão social, que também existe para todas as mulheres. Se a gente passou dos 25 anos, somos obrigadas a arrumar um par se não ‘a gente ficou para titia’ ou então ‘está encalhada'”, diz a apresentadora.

