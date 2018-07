As tendências de beleza, assim como na moda, são efêmeras, pois retratam os desejos e os hábitos de uma época. Atualmente, estamos vivendo em um momento em que valorizamos mais o natural e o mais prático. O minimalismo na área de cosméticos reflete a intenção das pessoas de gastarem menos tempo se produzindo, seja por causa da rotina cheia de compromissos ou porque preferem priorizar momentos se divertindo ou relaxando. Hoje, relembramos as ‘modinhas’ de beleza que mais amamos no passado e a maioria delas parece exagerada. Outro fator que contribui para enjoarmos de um visual é o excesso. Quando uma técnica conquista o coração, olhos, bocas, cabelos e unhas de muitas adeptas, acabamos vendo o visual em muitos lugares e com muita frequência. Esse é o caminho mais curto para algo se tornar alvo de críticas. Veja as ‘modinhas’ que já amamos e hoje estão em baixa:

Sombra com efeito degradê

A combinação de duas ou três cores de sombra nos olhos já foi sinônimo de sucesso na maquiagem. A técnica não é nada simples e quem queria adotar o visual se dedicava a assistir tutoriais no YouTube. No entanto, apesar de ser requintada ela acabou sendo usada em muito usada em ocasiões informais. (Eu confesso que usava uma versão um pouco mais simples dessa maquiagem, sem tanto delineado, até para ir trabalhar às 8h! o.O Podem me julgar! Mas sem atacar! hehe)

Batom rosa

Não era um tom de rosa qualquer. O batom que todas as garotas e mulheres queriam tinha uma tonalidade roxa com um quê de lilás e tinha alta cobertura. Ele começou a se tornar popular em 2009 e em 2010 se tornou “o queridinho” de blogueiras, celebridades e amantes do mundo fashion. Porém, o tom tinha um efeito diferente dependendo do tom de pele e da combinação com outros itens de maquiagem, o que acabou causando alguns desastres de beleza. Na foto acima, a atriz Drew Barrymore está deslumbrante, mas o visual ficou datado.

Luzes marcadas

As técnicas modernas de tintura para os cabelos evitam mechas marcadas, a intenção é não ficar óbvio que a pessoa pintou o cabelo. Mas o contraste entre os tons de fios já foi muito pedido nos salões de beleza, o efeito era parecido com listras.

Unhas floridas

Nail art (arte nas unhas) já é um assunto polêmico por si só. Ou pessoas amam ou odeiam. Para dificultar ainda mais, passamos por aquele período em que o exagero nas unhas era febre. Valia colocar vários elementos desenhos de flores, brilhos e cores.

Mullets e franja falsa

Sandy e Júnior influenciaram uma geração e ninguém pode negar que esses dois são sim fashionistas de raiz. Nessa foto, temos duas tendências que os jovens sertanejos lançaram. A franja falsa usada por Sandy, hoje a moda aponta para franjas mais assumidas, com mais volume. O corte de cabelo de Júnior com fios repicados no alto da cabeça e mullet também ganhou muito adeptos e adeptAs! (Jamais vou esquecer que minha mãe cortou meu cabelo assim… #táfaltandoterapia)

Sobrancelhas finas ou desenhadas com henna

Muitas mulheres já se esforçaram para ter sobrancelhas finas, havia até a opção de tirar fios que era considerados em excesso e desenhá-la com henna. O padrão de beleza atual valoriza as sobrancelhas mais naturais e muitas mulheres, como a modelo Cara Delevignem, se tornaram símbolos por essa característica.

Cabelos extremamente alisados

Sim, a chapinha já foi acessório que todas as mulheres tinham em casa e algumas até mesmo na bolsa. Os fios extremamente alisados, sem volume e com as pontas esticadas não são usados mais. O movimento do momento é para assumir os cachos! E mesmo quando o cabelo é alisado para algum penteado, é essencial manter o movimento e algumas ondas.

Sombra azul cintilante

A sombra azul cintilante foi uma grande aposta de maquiagem de jovens. Por ser bastante marcante, também caiu fácil na categoria de itens que marcaram época.

Contorno

Kim Kardashian, a estrela do reality show norte-americano ‘Keep Up With The Kardashians’, nos convenceu que seria normal usar o contorno marcado todos os dias. No entanto, a técnica é trabalhosa e a diferença marcada entre tons do rosto acaba criando um efeito bastante pesado. O contorno funciona para fotos e TV, mas para o dia a dia é visto como exagero. O strobbing, conceito de maquiagem para valorizar o rosto iluminando alguns pontos, está sendo mais usado.