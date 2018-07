‘I was too strong, you were trembling

You couldn’t handle the hot heat rising (rising)

MM, baby I’m so rising

I was running, you were walking

You couldn’t keep up

You were falling down (down)

MM, there’s only one way down’

Adele lançou na noite deste domingo, 22, o clipe da canção ‘Send My Love (To Your New Lover)’ – da qual destaquei um trecho acima; o vídeo já acumula quase quatro milhões de visualizações no You Tube. Com um fundo preto, a cantora britânica impressiona com sua voz marcante, um hit dançante no melhor estilo ‘eu sou incrível demais para sofrer por um amor meio b*&%#’ e… um vestido Dolce & Gabbana. Ninguém precisa de mais do que isso na vida, não é mesmo?! (ironia ;P)

Gaelle Paul, stylist, ajudou na escolha do vestido longo, fluido e florido. O efeito visual do tecido leve e transparente enquanto a Adele dança foi determinante para que o look da grife Dolce & Gabbana fosse eleito. Na passarela de verão 2016, a criação da marca italiana aparece combinada com um lenço (do mesmo tecido do vestido) que envolve o pescoço e os cabelos da modelo, grandes óculos e sandália sem salto.

No auge da minha obsessão “eu quero ser Adele”, eu até cheguei a pesquisar no Asap54 (aplicativo de moda que procura roupas similares a partir de uma foto) uma versão acessível aos meros mortais desse vestido Dolce & Gabanna. No entanto, eu não tive sucesso em encontrar um look suficientemente barato e razoavelmente parecido. :'( Se você encontrou, divide conosco nos comentários.

O profissional responsável pela maquiagem e penteado da cantora foi Michael Ashton, que tem na lista de clientes outras beldades como a atriz Hillary Swank, a modelo Elle Macpherson e o ator Zac Efron. Ashton apostou em itens que já são marcas registradas da maquiagem de Adele: cílios postiços, o contorno da bochecha bastante marcado, concavo dos olhos destacados com sombra marrom e um batom cor de boca com toque rosado. O diferencial e charme desta maquiagem foi a sombra dourada aplicada na pálpebra móvel.



As longas unhas (provavelmente, postiças) na cor nude foram preparadas pela manicure Jenny Longworth, que também trabalha com as cantoras Rihanna e Jessie J.

Muita lindeza em um clipe só em, dona Adele. Mas vamos combinar que com todo esse time de profissionais da moda e beleza fica mais fácil destacar todos os esses atributos e talentos.

