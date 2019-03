Tônico, filtro solar, hidratante, creme antienvelhecimento… Não são poucos os cosméticos que podem fazer parte da rotina de cuidados com a pele do rosto. O mais difícil é conseguir tempo para usar esses produtos diariamente. Quem consegue superar esse primeiro desafio pode ter uma dúvida bastante comum: quanto tempo é necessário esperar entre a aplicação de um creme e outro? A resposta não é muito simples também, a dermatologista Claudia Marçal explica que esse intervalo pode variar.

“Os cosméticos de hoje em dia possuem formulações pensadas para serem aplicadas em camadas. Porém, apesar de não existirem evidências de que a espera entre aplicações maximize a eficácia dos produtos, o ideal é aguardar até que o primeiro cosmético seque completamente antes de utilizar o próximo”, diz a dermatologista.

Cada produto e pele tem um tempo diferente de absorvição. “É difícil apontar um período específico, mas você deve esperar até sentir o cosmético bem seco na pele, o que geralmente leva de 30 a 60 segundos.”

Esperar o tempo correto é fundamental para a eficácia do protetor solar, isso porque o fotoprotetor pode ser diluído por outros produtos. A dermatologista recomenda que o protetor seja aplicado no último passo da rotina de cuidados com a pele e, claro, apenas quando todos os outros cosméticos já estejam bem secos na pele.

“Além disso, após a aplicação do filtro solar, é importante que você espere alguns minutos antes de começar a se maquiar para garantir que o produto seja completamente absorvido”, afirma a especialista.

Saiba qual é a ordem correta para aplicar cremes faciais

No entanto, Claudia explica que mais importante que o tempo entre os cosméticos é a ordem de aplicação. Veja a sequência recomendada pela dermatologista:

Passo 1

Limpeza e a tonificação da pele .

Passo 2

Loções, séruns, cremes e máscaras. A aplicação deve ser feita sempre do mais líquido para os mais consistentes.

Passo 3

Protetor solar

Cosméticos multifuncionais oferecem mais praticidade

Para quem não tem tempo para esperar o intervalo entre cada produto, os cosméticos multifuncionais oferecem mais praticidade e agilidade.

“Para quem tem o ritmo de vida muito corrido, os produtos multifuncionais são ótimos. Por exemplo, pode-se realizar a limpeza do rosto com uma água micelar que já possui função de tonificação e depois passar um produto que possua ação hidratante, antienvelhecimento, fotoprotetora e ainda contenha cor. Tudo isso em um único cosmético”, explica Claudia.

