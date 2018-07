Nenhuma paixão é comedida ou racional. Se for, não é paixão. E isso vale para quem gosta de maquiagem e produtos de beleza. A cada lançamento – e são muitos! – somos invadidas por aquela sensação “como vou continuar vivendo sem ter essa nova paleta de sombras” ou “agora sim, inventaram algo que vai acabar para sempre com a celulite e mudar minha vida”.

O lado bom é que a vida continua sim sem aquela nova paleta, na verdade às vezes nem teríamos tempo de achar uma combinação para aquelas 20 cores em apenas um par de olhos. Sim, é verdade, algumas vezes o tal lançamento fica nos perseguindo na internet e nos nossos pensamentos. Mas aproveito para te dar uma dica para acabar com a perseguição online: limpe o cache do seu navegador. Quanto aos pensamentos obsessivos, se você souber como pará-los, conte nos comentários, por favor, isso é utilidade pública.

O lado ruim da vida é que a probabilidade de que o novo creme anticelulite consiga, realmente, acabar com o problema e mude a sua vida é bem pequena. Enfim, por essas e outras, leia as minhas dicas para gastar menos dinheiro com produtos de beleza:

Batom/esmalte/sombra queridinho do momento

Começo a lista fazendo uma crítica muito mais voltada ao jornalismo de moda e beleza do que a indústria de cosméticos em si: você não precisa do produto “queridinho do momento” ou “queridinho da fulana”. Na minha opinião, se um item é taxado de “queridinho” é porque não existe uma tendência real ou faltou esforço jornalístico.

Voltando à beleza, que é o assunto deste blog, será que você precisa mesmo de mais um batom vermelho? Muitos lançamentos trazem mudanças mínimas de tonalidades. Tenha foco e invista em produtos com cores, texturas ou objetivos verdadeiramente diferentes dos que você já tem. Isso é óbvio (como muitas coisas que vou dizer nesse post) – você me diz, mas nos esquecemos disso quando vemos um “novidade!” em negrito. Por isso vale fazer o treinamento mental: “É realmente diferente do que eu já tenho?”

Cremes milagrosos

Primeiro, porque não existem milagres na indústria da beleza, essa área é fundamentada na ciência. Os cremes podem promover melhoras significativas na pele, mas perder 10 cm de gordura é demais. Aliás, eu duvido de tudo que promete demais; seja creme, namorado, banco ou empresa de celular.

Segundo argumento, mas não menos importante: para que o tal creme tenha efeito você precisa usá-lo com uma frequência constante. Fico me perguntando quanto tempo gastaríamos para passar todos cremes recomendados, talvez umas duas horas por dia!!! Claro, que no dia a dia temos outras prioridades e é raro ter pelos menos cinco minutos para dedicar à rotina de loções e etc. Portanto, só compre se você tiver certeza de que vai ter tempo e disciplina para usar.

Tratamentos estéticos

Vou assumir a dura posição de dizer que criolipólise, radiofrequência, ultra-som e outros similares não vão fazer você perder cinco quilos. Eles são recomendados para quem já está em forma e quer apenas aperfeiçoar. Para emagrecer com saúde, o jeito é apostar em academia e reeducação alimentar.

Mais um argumento: é inteligente pagar mais de cem contos em uma sessão de um desses tratamentos e na sexta-feira comer pizza (que fique bem claro que esse é o meu caso, mas pode não ser o seu)? Eu prefiro investir em academia e não abrir mão da pizza. Mas se você for muito disciplinado, os tratamentos podem ser uma boa para você.

Bases pesadas

Já foi o tempo em que uma boa maquiagem incluía uma cobertura perfeita com base. Atualmente, a aposta é na beleza natural, ou pelo menos, o mais natural possível. Portanto, vale mais a pena investir em um bom protetor solar com cor ou um bb cream. Esses produtos unem mais de um benefício e ainda oferecem uma cobertura mais leve. Se você tiver manchas na pele ou olheiras pode complementar a maquiagem com o corretivo. De qualquer maneira, uma diretriz mais atual é investir mais em tratamentos para você não ter que esconder a sua pele. Eu tenho melasma (manchas na pele) e prefiro investir em um protetor solar indicado para esse problema como o FotoUltra Isdin Fusion Fluid Color Active Unify Clareador Fluído Facial FPS 99.

Depilação com cera

Já fui adepta, mas hoje me considero libertada dessa tortura medieval. Hoje, já é possível fazer sessões de fotodepilação em boas clínicas pelo mesmo preço de uma depilação com cera quente. A fotodepilação ainda traz mais vantagens como: doí menos, dura mais tempo (depois de um certo número de sessões o resultado pode durar até um ano) e os pelos não encravam.