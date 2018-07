Twiggy completa 65 anos nesta sexta, 19, e continua linda assim como quando começou a carreira de modelo aos 16 anos de idade, na década de 60. A londrina faz parte da geração que abriu a porta para o crescimento da carreira internacional de modelos. Ela foi nomeada “The Face of ’66” pelo jornal de Londres Daily Express. As fotos mais populares de Twiggy são closes em que ela aparece com cílios postiços, mostrando o poder de um olhar. Twiggy foi considerada um ícone de moda e estilo na década de 60.

Além da carreira de modelo, Twiggy atuou no cinema, teatro, televisão e gravou discos. Ela também foi jurada convidada no reality show US Next Top Model America, apresentado por Tyra Banks. Atualmente, a incansável modelo tem uma linha de roupas desenhada por ela mesma.

