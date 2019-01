Os produtos da marca O Boticário que são veganos vão começar a receber um selo para identificá-los. A sinalização será definida pela própria empresa e não possui uma certificadora externa. No entanto, a fabricante de cosméticos afirma que está seguindo padrões de organizações internacionais.

A empresa informa que não faz testes em animais e 30% do portfólio de maquiagem, que inclui as linhas Make B. e Intense, não possui ingredientes de origem animal.

“O Boticário já contava com produtos veganos em seu portfólio – o que estamos fazendo é dando mais clareza para a comunicação com o consumidor”, diz Alexandre Bouza, diretor de Marketing do Boticário.

No Brasil, mais de 900 produtos alimentícios, de limpeza doméstica e cosméticos têm o selo vegano do programa gratuito de certificação da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) – ONG sem fins lucrativos.

“Não sabemos quais critérios foram usados pelo Boticário, mas estamos muito contentes com essa movimentação para oferecer e identificar produtos veganos. É um caminho sem volta a ampliação desse mercado”, afirma Guilherme Carvalho, secretário executivo da SVB.

Apesar de ver a iniciativa da marca com “bons olhos”, Carvalho pondera que a certificação de uma instituição “terceira” traria mais “confiabilidade”. “Não é por má fé, mas existe uma infinidade de produtos e processos que envolvem animais e nem sempre as empresas têm conhecimento de todos.”

O processo de certificação da SVB chancela apenas itens que não fazem testes e não possuem componentes de origem animal – inclusive na formulação de ingredientes que não aparecem na embalagem do produto que chega ao consumidor final.

O Boticário se tornará totalmente vegano?

Sobre a possibilidade de aplicar o selo em outras marcas do Grupo Boticário – como Eudora, Quem disse Berenice?, The Beauty Box, Vult e Multi B -, a empresa explica que está buscando soluções com a área de pesquisa e desenvolvimento para aumentar gradativamente o número de produtos veganos.

O caminho para se tornar totalmente vegana segue os mesmos passos. A companhia se compromete a ampliar a oferta, mas não há um prazo estabelecido. “Temos grandes desafios em termos de ingredientes, mas queremos evoluir a cada lançamento. Entre as estratégias, existem estudos do uso de glicerol somente de origem vegetal.”

Além do Brasil, O Boticário também está na Colômbia, Estados Unidos, Costa Rica, Guiana, Panamá, Venezuela, Suriname, Bolívia, Paraguai, Portugal, Líbano, Angola, Emirados Árabes, Moçambique e Japão.

