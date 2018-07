A Semana de Moda de Nova York apresentou até quinta-feira, 13, as tendências para o outono/inverno deste ano. Selecionei alguns detalhes dos looks das modelos que me chamaram a atenção e, principalmente, que podemos usar em nosso dia a dia ou em ocasiões especiais.

Até agora, os esmaltes vêm em cores clássicas do inverno: preto, vinho, marrom, cinza e azul marinho. Para os cabelos, duas opções opostas têm marcado os looks: fios bastante naturais com leves ondas ou presos, em coques ou rabos de cavalo, com a frente esticada e com brilho. Na maquiagem, as propostas são mais variadas: olhos esfumados com sombras cinza, azul-marinho e vinho e bocas mais apagadas; looks totalmente nude; e olhos iluminados com batons vinho, roxo e vermelho.

Veja as fotos para se inspirar e acompanhar alguns truques do backstage!

[galeria id=9432]