Conversar com o diretor artístico para América Latina da Joico, Guillermo Flores, foi como uma ‘sessão de terapia’ de beleza, pois o especialista desfaz mitos quando o assunto é cabelo. O diretor artístico falou sobre a eterna busca pelo corte de cabelo prático e avisou que sair com os fios molhados não é saudável, esse costume deixa a cabeleira sem brilho.

Quem nunca disse ao cabeleireiro: eu quero um corte em que eu não precise fazer nada, quero sair do banho e estar pronta? Pois, o diretor artístico explica que falar isso é o mesmo que declarar: “estou procurando minha alma gêmea, aquela pessoa que é perfeita para mim”.

“As mulheres sempre buscam o cabelo que você saia do banho e esteja pronta, mas isso não existe, é um mito. Porque a umidade desidrata os fios, então você não pode ficar com o cabelo molhado, e isso é muito pior se você vai para um ambiente que tem ar condicionado. Se você faz isso, em quatro meses o seu cabelo estará todo ressecado”, explica Flores.

Flores se incomoda com os fios dourados na cabeça de muitas mulheres brasileiras e falou sem medo sobre esse ‘trauma’. “Aqui no Brasil todas querem ser loiras, mas não tem que ser assim. Quando você vai a um salão qual é a primeira pergunta que você faz? ‘Oi, o que está na moda?’ Uma pessoa conservadora não faz essa pergunta. Então, para mim, não existem mulheres conservadoras, existem cabeleireiros conservadores”.

Mas para ele a falta de ousadia vai além da coloração. “Você vai para um casamento você quer um vestido que ninguém tenha, um sapato que ninguém tenha, você fica sentada na mesa jantando, conversando. Olhe ao redor: todos os cabelos estão iguais e ninguém reclama. Você sabe o salão em que cada um foi. É sábado, a mulherada foi para o salão e todas têm o mesmo visual, mesmo que aquilo não fique bem para ela”, analisa o diretor artístico.

Criar uma coleção de beleza para apresentar as tendências para os cabelos é uma forma de lutar contra a ditadura dos cabelos lisos e loiros. A Joico, marca vendida em salões de beleza em 80 países, lançou na Hair Brasil a linha ‘Os excessos’ que foi inspirada na extravagância dos anos 80 e tem como ícones Cyndi Lauper, Madonna e Boy George.

Os cortes assimétricos e muitas cores vibrantes são os conceitos chave da marca neste momento. Segundo Flores, quando o diretor artístico cria uma coleção ele precisa apostar em tendências e, acima de tudo, causar impacto para despertar o artista de cada cabeleireiro.

Mercado

Para a Joico, marca norte-americana que tem 36 anos e está em 80 países, os brasileiros são um público bastante importante. O Brasil é quinto maior mercado para a marca, ficando atrás da Escandinávia, Reino Unido, Alemanha e da região da Bélgica e Holanda.

O vice-presidente da Joico, Sid Cook, diz que aqui a marca precisa saber competir com um mercado interno de cuidados pessoais muito bom e agressivo, com ótimos produtos nacionais. Ponto positivo para os brasileiros e desafio para as empresas internacionais. No entanto, o executivo não deixa de falar de uma desvantagem que os consumidores já estão cansados de conhecer: o custo Brasil.

“Eu não diria que é uma dificuldade para a Joico, mas o custo de importação aqui é muito alto para as marcas que vêm de fora e os produtos acabam ficando muito caros”, diz Cook.