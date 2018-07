Com o objetivo de dialogar com jovens urbanos e modernos, a Natura coloca no mercado produtos de maquiagem desenvolvidos para serem usados por mulheres e homens. A linha Faces já fazia parte do catálogo da marca, mas passou por uma reformulação e agora tem um novo posicionamento no mercado.

“Faces quer se conectar com as pessoas de espírito livre, ligadas aos movimentos culturais e sociais das grandes cidades. Queremos convidar todos a expressarem seu estilo, atitude e beleza por meio da maquiagem”, diz a diretora da unidade global de cosmética da Natura Maria Paula Fonseca.

A coleção é composta por batons matte e líquido, minilápis extrapreto para olhos, máscara para cílios preta e incolor, trio de sombras, base, corretivo, nécessaire, caneta delineadora chanfrada, balm 3 em 1 (batom, hidratante para lábios e blush). Os produtos que custam entre R$ 13,90 e R$ 33,90 começam a ser vendidos pela marca brasileira neste mês.