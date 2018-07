Acompanhe o blog ‘Lindeza’ no Facebook, Twitter e Pinterest.

A maquiagem já faz parte do universo masculino, pelo menos no meio artístico. Desde a década de 70, o cantor David Bowie abusa dos cosméticos coloridos para se expressar e mostrar criatividade. Atualmente, é mais recorrente ver os artistas usando maquiagem para garantir closes perfeitos nas fotos de tapete vermelho. Um maquiador e dois homens que já estão acostumados a usar base e corretivos dão dicas para se dar bem fazendo uma maquiagem corretiva masculina.

“Nesse conceito, a intenção de se maquiar é apenas para disfarçar imperfeições como acnes, olheiras, manchas; ou até mesmo diminuir a oleosidade. Feita de forma sutil, a make masculina pode ser usada durante o dia, sem parecer que se está maquiado, deixando o homem ainda mais bonito”, diz o maquiador Juniel Dias, do Visage Coiffeur, no Rio de Janeiro.

Vinicius Quaglio, 23 anos, coordenador pedagógico, se aventurou no mundo dos cosméticos porque queria se sentir tão confiante quanto as amigas ficavam quando estavam maquiadas. “Para mim, a maquiagem funciona como uma correção de algo que esteja me incomodando. Sempre tento parecer o mais natural possível, mas quando saio à noite com uma produção mais ousada, acabo ousando um pouco mais na maquiagem também”, confidencia Vinicius.

Na necessaire do coordenador pedagógico, geralmente tem bb cream, base, corretivo e pó. A qualidade dos produtos é uma preocupação para ele. “Muitos podem causar irritação e obstruir os poros deixando a pele horrível após um período de utilização.” Uma dica de Vinicius é nunca esquecer de tirar a maquiagem com demaquilante.

Sobre a opinião das pessoas ao redor sobre o seu visual, ele diz não se importar. “Acredito que quem entende um pouco mais do assunto percebe, por mais natural que pareça, mas isso não me incomoda. Encaro a maquiagem como um acessório ou uma roupa. Você coloca para ficar mais bonito; e, muitas vezes para chamar a atenção mesmo!”

O mais importante: esteja bem com você mesmo e seja feliz, diz Vinicius

No caso do analista de negócios e sistemas Nando Arruda, 28 anos, não foi apenas a auto-estima que o estimulou a aderir a maquiagem. Ele passou se maquiar após descobrir que tinha dermatite seborreica no rosto. “Sim, meu rosto tem caspa”, explica ele. Hoje, Nando usa maquiagem mesmo quando os sintomas da doença não se manifestam.

Nando, que já está familiarizado com as lojas de cosméticos há quatro anos, revela que utiliza base líquida, pó e corretivo. “Se as pessoas notam ou não que é maquiagem eu não sei, mas já recebi elogios e, em muitos casos eu falo ‘minha base liquida é boa’. Não tenho grilos e problema nenhum com isso.”

Para conseguir um visual discreto, o analista de negócios e sistemas acredita que é essencial usar produtos com tons de acordo com a sua pele. “Você não quer ficar branco como fantasma ou com um bronze em pleno inverno”, alfineta.

Veja o passo-a-passo do maquiador Juniel Dias para uma maquiagem masculina corretiva:

1- Preparação: antes de iniciar a maquiagem é essencial limpar a pele com um sabonete específico para a sua pele. Essa etapa é importante para diminuir a oleosidade e deve ser seguida pela hidratação do rosto.

2- Use corretivo no tom da pele sobre as olheiras, manchinhas e espinhas. Com as pontas dos dedos, dê leves batidinhas na região para retirar o excesso.

3- Aplique base líquida mate em todo o rosto com uma esponja ou pincel. Se sua barba for grossa, não utilize base. Se for fina, passe bem pouco. Cuidado: se a barba tiver fios brancos, essa cor brilha, pode denunciar a maquiagem. É importante não esquecer de passar a base também no pescoço e nas orelhas, para não correr o risco de ficar com duas cores. Em seguida, com a ajuda de um pincel limpo tire o excesso da base dos fios da barba.

4- Utilize máscara incolor para pentear os cílios e as sobrancelhas, qua também podem ser corrigidas com lápis marrom ou cinza.

5- Finalize com o protetor labial.

Para o maquiador Juniel Dias, sombra para os olhos e blush não ficam bem nessa maquiagem.

E vocês leitores têm dicas para acrescentar?