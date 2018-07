Morgane Hilgers, maquiadora internacional da marca de maquiagens francesa Arcancil, desembarcou no Brasil para conduzir hoje a primeira aula de beleza da linha no país. Ela também é diretora da universidade de maquiagem SLA Academy, em Paris, e já foi embaixadora da Make Up For Ever. Leia entrevista com a top maquiadora:

– Quais são os pontos marcantes da maquiagem das francesas? O que não falta na necessaire de uma parisiense?

Morgane – Em primeiro lugar, com certeza é a máscara nos cílios; as francesas usam muito máscara e de variados tipos. Em segundo lugar o batom, na maioria das vezes nude ou rosa. Máscara e batom sempre compõe a maquiagem; às vezes elas usam sombras leves mas não usam blush e quando optam por corar as bochechas dispensam a sombra. Nunca tudo ao mesmo tempo. Para as francesas, elegante é usar pouca maquiagem. No interior da França, são ainda mais clássicas.

– Quais são as principais influências na maquiagem das francesas?

Morgane – As marcas influenciam bastante com os anúncios em revistas e cartazes; e as francesas são leais aos produtos. As parisienses também gostam de seguir as tendências das semanas de moda, mas as novidades são adaptadas ao estilo de uma maquiagem mais leve. Os batons de cores fortes, por exemplo, ficam para o dia de eventos sociais.

– O que você achou da maquiagem das brasileiras?

Morgane – Como cheguei ontem ao Brasil vi muito pouco ainda, mas gostei da maquiagem de uma moça que usava um batom muito forte. Pesquisei sobre a maquiagem que é usada nos desfiles de Carnaval do Rio e vi que usam pouca maquiagem, para o meu gosto.