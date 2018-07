Você pode até não reconhecer o nome de Lisa Eldrige, mas provavelmente já viu um de seus trabalhos. Ela já maquiou celebridades como Kate Winslet, Jessica Biel, Cara Delevingne, Keira Knightley, Liv Tyler e Kim Kardashian para o tapete vermelho, propagandas, editoriais e capas de revistas como Vogue, Baazar, Vanity Fair. Pois é, um currículo e tanto. Agora, a Lancôme acaba de anunciar que Lisa Eldridge é a nova diretora criativa de make up da companhia.

“É uma honra ser nomeada diretora criativa de make-up de Lancôme, uma marca com um patrimônio incrível, um estilo impecável e uma integridade genuína. Estamos fazendo o projeto de um novíssimo Atelier de Make-up em Paris e não posso esperar para começar a criar novas coleções, cores e produtos, e também a postar o maravilhoso conteúdo online que temos em mente. Esta é realmente uma nova aventura emocionante!”, contou a maquiadora.

Apesar de ter acesso a muitas belezas de hollywood e da moda, Lisa consegue manter-se atenta as questões de mulheres comuns. Isso porque, desde 2009, ela mantém um blog em que com vídeos e textos aborda segredos da maquiagem de uma maneira didática. Inclusive já chegou a aparecer em um vídeo no You Tube, onde tem mais de um milhão de assinantes, totalmente sem maquiagem para mostrar como apagar os vestígios de uma “noite de festa”.

“Compartilhamos os mesmos valores, o mesmo desejo de oferecer às mulheres as chaves para uma noção mais íntima e profunda de beleza. Um estilo de beleza que se distancia de uma visão puramente materialista da feminilidade e vai em direção a uma feminilidade influente e cheia de aspirações”, explica o gerente geral de Lancôme Internacional, Françoise Lehmann.

Outro ponto da biografia de Lisa a aproxima da Lancôme: há 20 anos ela foi consultora de beleza no balcão de Lancôme na Harrods.