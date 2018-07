Colocar cílios postiços é um dos temas das aulas de Chloé Gaya, maquiadora e consultora de imagem da rede de salões de beleza Jacques Janine, no curso de automaquiagem para pessoas com deficiência visual da instituição Laramara, em São Paulo. Com didática e paciência a profissional de beleza consegue ensinar qualquer um a aplicar o acessório e essa tarefa não é fácil até mesmo para quem já tem alguma desenvoltura com maquiagem.

A maquiadora explica que o primeiro passo importante para não errar é medir os cílios e, caso sejam maiores que os seus olhos é necessário cortar um pequeno pedaço do final. Normalmente, os cílios fakes costumam ser maiores do que os olhos.

Depois aplique a cola em toda a raiz dos postiços, mas atenção para não exagerar. Aqui o mais é ruim mesmo, porque pode escorrer e borrar a maquiagem.

“O truque é esperar alguns segundos para a cola secar um pouco e, só depois, aplicá-los bem rente à raiz dos fios naturais. Dê leves pressionadas para garantir a melhor fixação. Evite movimentar a pálpebra até a secagem completa. E pronto”, diz Chloé.

3ª edição do curso de automaquiagem para mulheres cegas e com baixa visão

O curso começou em três de maio e vai até 31 de maio na sede da Laramara, na Barra Funda, em São Paulo. Durante as aulas, as alunas aprendem como preparar a pele, combinar cores e os desejados truques sobre como delinear os olhos.

O projeto é uma iniciativa da Laramara e Jacques Janine; tem patrocínio da Vult Cosméticos e o apoio da KISS New York.

Se você tem interesse no curso, pode entrar em contato com a Laramara pelo telefone (11) 3660-6412.

