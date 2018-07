Com as vilãs em alta, marcas de cosméticos apostam em produtos inspirados nas mulheres que perseguem as mocinhas em filmes e livros. A marca brasileira Vult seguiu a tendência e está lançando a coleção de edição limitada ‘Villains’.

A nova linha é composta por três kits de sombras sobre Malévola, do conto Bela Adormecida, Cruela, do 101 Dálmatas, e Rainha Má da história Branca de Neve e os Sete Anões. Cada paleta das vilãs da Disney traz oito tonalidades, entre as opções mais coloridas e tons mais neutros, combinação que possibilita inúmeros visuais.

A M.A.C. Cosmetics já havia lançado em abril uma linha especial de maquiagem inspirada na protagonista do filme Malévola, interpretada por Angelina Jolie. A coleção trouxe esmaltes nude e vermelho, delineador, quarteto de sombra marrom, batom e gloss também vermelhos e bronzer. Os produtos chegaram nas lojas brasileiras em junho.

