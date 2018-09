TRANSIÇÃO CAPILAR: acho que chegou a hora mesmo, quero voltar a ter meu cabelo natural, sem ser mais refém de escova progressiva. Tenho falado com vcs nos stories ultimamente sobre isso, e repito aqui, não sei se é uma decisão com 100% de certeza… Tenho medo de não gostar, de não saber arrumar, de não dar certo, de sofrer com isso ao invés de me sentir livre. Então não sei quanto tempo essa ideia vai durar, se veio pra ficar ou se daqui uns meses eu vou estar desesperada sem saber o que fazer, sendo BEM honesta com vocês. Bom, isso claro, então vim aqui perguntar dicas, produtos que deram certo com vocês, tudo que vocês já fizeram que deu certo pra eu tentar e o que deu errado também pra que não fazer, ou fazer sabendo que tem chance de dar ruim 😂👍🏻 Bora trabalhar mais ainda esse amor próprio e me aceitar com o cabelo que Deus me deu, né? 🙂 1,2,3 e… DICAS:

