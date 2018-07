Eleita a melhor jogadora de futebol do mundo por cinco vezes, Marta estreia nesta sexta, 6, um momento inédito em sua carreira: a primeira campanha publicitária de uma marca de beleza.

Esqueça o uniforme verde e amarelo e os cabelos presos. Marta surge com uma produção mais formal no vídeo que será exibido no intervalo do jogo da seleção brasileira contra a Bélgica, na TV Globo.

Veja com exclusividade o making of da produção gravada no Rio de Janeiro:

A jogadora de futebol afirma que a parceria com a empresa de produtos de beleza é uma oportunidade para dar mais visibilidade às conquistas das mulheres. “As meninas do esporte, do futebol, precisam ser valorizadas para crescermos ainda mais nesse meio e ganhar o respeito de todos”, diz Marta.

A atriz Paolla Oliveira e a youtuber trans Rosa Luz também estão na campanha de lançamento da máscara de cílios Big&Extreme, da Avon.

