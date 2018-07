O Hair Brasil Fashion Show é o momento em que as principais marcas do setor de beleza apresentam na feira Hair Brasil as apostas para os cabelos. O diretor artístico internacional da Revlon professional, Miguel Garcia, mostrou neste domingo, 13, as principais tendências divididas em quatro coleções: Wild, Privée, Style Master e Yes, I do. Entre demonstrações dos cabeleireiros e vídeos, as tranças apareceram em cabelos mais casuais e também em penteados propostos para noivas. O flash line, que simula uma faixa de luz nos fios, é a técnica que promete ser popular na área da tintura.

O conceito Wild traz o foco em tranças em opções justas à cabeça com uma risca lateral para penteados como coques ou mais soltas com os fios divididos ao meio. A coleção Privée propõe trazer sofisticação para o visual apostando na técnica de tintura flash line, na qual os fios ficam cerca de dois tons mais claros em uma faixa central, e em grandes cachos em cabelos vermelhos vivo. Na Style Master, foram apresentados cortes curtos e com linhas retas. “Há uma tendência trazer esse luxo da noite em looks mais fortes para o dia”, diz o diretor técnico da Revlon no Brasil, Raphael Koike.

A coleção Yes, Ido sugere penteados como tranças grossas na franja ou mais finas em todo o alto da cabeça. Outra aposta para noivas é um coque com bastante volume e com um acabamento parecido com uma colmeia. Essa última linha começa a ser vendida no Brasil em 2015, os produtos das demais coletâneas já estão à venda por aqui.

A 13ª edição da Hair Brasil ocorre na Expo Center Norte, em São Paulo, até terça-feira, 15. O evento reúne 950 marcas expositoras e espera receber 100 mil profissionais do setor de beleza.