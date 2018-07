Leveza foi o que prevaleceu nos cabelos e maquiagens do Grammy Awards 2014 – premiação que elegeu os destaques da música no Staples Center, em Los Angeles, nos EUA. Muitas apostaram em olhos delineados e batons rosados, compondo visuais sutis, mas não menos glamurosos. Pelo tapete vermelho da premiação também passaram artistas com maquiagens mais marcantes com lábios vermelhos, vinhos e roxos. Nas unhas, também houve as que investiram em clássicos nudes ou escuros, mas o nail art também foi a escolha de muitas.

No blog Moda, você pode ver também os looks que se destacaram o tapete vermelho.