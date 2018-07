O cabelo de Gisele Bündchen é uma atração à parte, tanto que já foram criados perfis no Twitter para homenageá-lo e brincar com essa popularidade. Pois, a nova campanha da grife espanhola Balenciaga ousou a mexer com essa “divindade”. A super top model aparece com os cabelos bastante curtinhos e com as laterais raspadas na foto publicada hoje. O fotógrafo Steven Meisel é o autor da imagem que divulga a coleção de inverno 2015.

E você prefere a modelo com os longos fios louros ou com o cabelo curto?

