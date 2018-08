Grazi Massafera tem uma carreira bem sucedida de mais dez anos como atriz, é um ícone de beleza e faz inúmeras anúncios publicitários. Ainda assim, tem que ouvir insinuações dizendo que o seu sucesso é sorte ou, apenas, porque é bonita. Essa situação injusta acabou virando um dos assuntos da campanha da marca de cosméticos Eudora, da qual ela é protagonista ao lado de Marina Ruy Barbosa. A atriz deu uma entrevista ao blog Lindeza sobre as pressões sociais que as mulheres enfrentam e sua relação com a maquiagem. Confira:

Tem alguma situação que abala a sua autoconfiança?

Não vou dizer que abala a minha autoconfiança, mas fico triste quando as pessoas insistem em atribuir o meu sucesso ou minha trajetória à sorte, apenas. Eu sempre batalhei muito, tive muita determinação em tudo que me propus a fazer. Claro que oportunidades apareceram e eu agarrei, mas me empenhei e cheguei onde queria.

E em qual momento da sua vida você teve vontade de desistir?

Acredito que todo mundo tem vontade de desistir em alguns momentos, seja porque já batalhou muito por algo e parece que as conquistas nunca chegam ou porque acordamos num dia ruim, daí pegamos trânsito, o filho está doente, você lê aquela crítica que te deixa mais pra baixo. Nessa hora que eu penso em como é importante cuidar de nós mesmas, estar autoconfiantes e não se deixar abalar. Vontade de desistir todo mundo tem, o que importa é como você vai lidar com isso e no dia seguinte estar pronta para correr atrás dos objetivos.

Você se sente mais confiante quando está maquiada?

Me sinto! Acredito que passar um batom vermelho, uma máscara de cílios pode transformar o dia… Aquele dia que a gente acorda se sentindo menos confiante, daí passa um batom incrível e até parece que mudou o jeito como você se enxerga e sai bem mais decidida para correr atrás dos nossos objetivos, sabe? A maquiagem pode mudar a nossa atitude, dar uma cor no dia.

Você acredita que a mulher tem a obrigação de usar maquiagem?

De maneira alguma! Hoje em dia as mulheres estão muito mais livres para fazer escolhas. Claro que ainda temos um caminho a percorrer, mas já conquistamos muita coisa e não existe um padrão a ser seguido, cada uma usa o que tem vontade e na hora que quiser.

Você sente uma pressão social nesse sentido?

Eu já fui miss, então, sei como as pessoas cobram que a gente esteja sempre arrumada e com a maquiagem perfeita. Nós que estamos na mídia sentimos essa pressão diariamente, mas não deixo isso me impedir de fazer as coisas da maneira que desejo. Na minha opinião, a mulher pode ser determinada e confiante independente de maquiagem. Eu amo me maquiar e uso paletas, que eu amo pela praticidade, batom e máscara de cílios todos os dias porque eu me sinto bem desta maneira.

Você acredita que a sociedade em algumas circunstâncias trata a maquiagem como uma ‘muleta’ para a mulher?

Acredito que a sociedade impõe muitas coisas, principalmente a nós mulheres. Mas, ao mesmo tempo, estamos criando cada vez mais voz e podemos escolher não usar nada de make – mesmo em ocasiões mais formais, como algumas celebridades já vem fazendo. Eu adoro maquiagem, então, dificilmente vocês me verão sem máscara de cílios e um batom – mesmo que nude. Mas isso é uma escolha minha.