O brasileiro David Lee, de 26 anos, está entre os 16 estilistas selecionados para a International Fashion Case (IFS), em Londres. A mostra ocorre em paralelo a semana de moda de Londres e conta com a participação de designers em ascensão de países como Canadá, Itália, Índia, Uruguai e África do Sul.

Chamada Avesso, a coleção apresentada pelo brasileiro no evento é sobre o homem contemporâneo e explora elementos da dança e do esporte. As peças em alfaiataria também tem inspiração militar. Lee, que é formado em desenho de moda pelo Senac Ceará, conta que a ideia foi revelar “a preciosidade dos sentimentos, das emoções, referenciando a delicadeza do balé e a força do atleta”.

A mostra tem entrada gratuita e ocorre até 24 de fevereiro na Somerset House, na capital britânica. “A exposição está incrível e tive apoio incondicional para estar aqui, para a construção de tudo. Me sinto muito feliz, pois é o reconhecimento do trabalho ao qual me dedico e, ao mesmo tempo, uma força para seguir em frente”, diz David Lee.

A IFS é promovida pelo British Council, British Fashion Council, London College of Fashion e Somerset House. A iniciativa também tem apoio de embaixadas e instituições culturais e educacionais de diversos países, como o Senac.

Com as criações de jovens artistas da moda, a International Fashion Showcase explora culturas e questões sociais de diversos lugares do mundo.

Os designers, que passam por rigoroso e longo processo seletivo, têm acesso a um programa de desenvolvimento de negócios liderado pelo London College of Fashion e uma residência criativa no Somerset House Studios, em Londres.

