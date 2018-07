A marca americana de esmaltes Essie começará a ser vendida em fevereiro nos salões de beleza de São Paulo e Rio de Janeiro. Por aqui, estarão à venda 108 cores e a linha de tratamento, que inclui bases, óleos secantes e finalizadores.

O esmalte Essie é conhecido pela durabilidade e pela cartela de cores, mas também por ser a única marca que ‘faz’ as unhas da rainha Elizabeth. Na verdade, a monarca é bem específica com sua escolha na manicure: ela só usa o nude rosado ‘Ballet Slippers’. Mais uma curiosidade: essa cor também é a mais compartilhada no site da Essie.

No casamento real, Kate Middleton também elegeu Essie para o acabamento das unhas. A princesa usou o esmalte ‘Allure’; o nome da cor homenageia a revista americana especializada em beleza.