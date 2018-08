Você sabia que existe um tipo específico de ruga causada pela pressão que o travesseiro exerce sob o rosto durante o período em que estamos dormindo? Existem e são chamadas pelos médicos de sleep lines ou sleep wrinkles, ou seja, rugas do sono. Mas antes que você tenha pesadelos com esse assunto, saiba que a empresa Duoflex lançou no Brasil um travesseiro que, além de acomodar a coluna cervical adequadamente, promete reduzir esses sinais de envelhecimento.

Considerando a saúde, os ortopedistas indicam que a melhor postura para dormir é de lado. No entanto, quando o assunto é estética, um estudo publicado no Aesthetic Surgery Journal, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, afirma que essa posição é a que causa mais envelhecimento na face.

Cerca de 60% das marcas verticais no rosto são rugas do sono; os vincos causados pelas expressões são, na maioria, horizontais. “Quando deitamos de lado o rosto fica pressionado por horas e ainda temos a diminuição do colágeno a partir dos 30 anos e idade; quem dorme com o rosto apoiado nas mãos piora a situação. Portanto, usar um travesseiro em que o rosto não afunda tanto e tem uma ventilação maior para a pele reduz sim o envelhecimento”, diz a dermatologista especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia Larissa Viana.

O travesseiro antirrugas Beauty Face tem a parte central, que fica em contato com o rosto, mais ventilada e com gomos massageadores, que promovem o aumento da circulação sanguínea reduzindo o inchaço no rosto e bolsas nos olhos pela manhã. A peça, que custa a partir de R$ 139, também vem com uma capa de cetim, o toque suave do tecido reduz o atrito com os fios de cabelo e deixa menos marcas na pele. A fronha de cetim já existia no mercado e pode ser colocada em travesseiros comuns.

Andréia Barbosa Di Roberto, fisioterapeuta especializada em estética e consultora da Duoflex no processo de desenvolvimento do travesseiro, afirma que os benefícios do produto já podem ser notados após a primeira noite de uso. “Já é possível perceber a redução do inchaço e uma aparência melhor da pele”, diz a fisioterapeuta. Andréia destaca que a novidade também melhora a absorvição dos cosméticos noturnos.

Leia mais:

Dermatologista explica a ordem correta para usar cremes faciais

Três procedimentos estéticos que ajudam a reduzir o uso de maquiagem

Acompanhe o blog Lindeza nas redes sociais:

Facebook

Instagram