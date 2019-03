O mercado de beleza oferece produtos cada vez mais segmentados para tratar os cabelos: para fios lisos, cacheados, crespos, alisados, com química, ressecados, oleosos, tingidos, sem volume etc. Apesar de tantas opções, a escolha nem sempre é fácil, pois o cabelo pode ter mais de uma necessidade. Qual cosmético escolher quando se tem oleosidade no couro cabeludo e pontas ressecadas? Uma tecnologia desenvolvida pela Natura promete responder perguntas como essa ao fazer com o celular um diagnóstico dos fios em tempo real.

A empresa brasileira de cosméticos está testando um dispositivo que acoplado à câmera do celular tira uma foto dos fios e avalia os danos capilares. A inovação também inclui um aplicativo com a análise de 18 mil fios de cabelo e um questionário sobre os cuidados de cada cliente.

“O aplicativo armazena as imagens e as respostas das consumidoras, envia os dados para análise em nuvem e ao final recomenda produtos”, conta Daniel Gonzaga, diretor de Inovação em Produtos da Natura.

A tecnologia está em fase final de testes, após cinco anos em desenvolvimento, mas ainda não há uma data prevista para o lançamento.

