A beleza da pele das coreanas é invejada mundialmente, cosméticos que foram criados por lá também estão na lista de desejo para cuidados do rosto. Mas a posição de referência no mundo da beleza não é apenas uma dádiva da natureza ou avanço da indústria de cosméticos.

As coreanas seguem rigorosamente um passo a passo. “Elas priorizam os tratamentos para o rosto, prezam por uma pele de cor uniforme. É uma tradição familiar que vem desde a infância delas e se aperfeiçoou com as tecnologias”, diz a dermatologista Milena Lopes.

Geralmente, as coreanas seguem dez passos para cuidar do rosto. Enquanto as brasileiras adotam, em média, cinco cuidados. A dermatologista explica que outra diferença entre nós e elas é o investimento em tratamentos preventivos. “As coreanas não esperam uma mancha ou marca de expressão aparecer. As brasileiras, normalmente, buscam tratamento especializado quando já há uma ruga, uma mancha ou uma lesão.”

Saiba quais são os dez passos das coreanas para cuidar da pele:

1. Limpeza: retirar a maquiagem com demaquilante ou água micelar, depois lavar a pele com água e um sabonete indicado para o seu tipo de rosto. Nessa etapa, também podem entrar em ação produtos como óleos e espumas de limpeza.

2. Esfoliação: essa etapa não deve ser feita diariamente, o ideal é que ocorra no máximo três vezes por semana.

3. Tônico: após a limpeza, é muito importante usar um tônico facial para facilitar a absorvição dos próximos produtos.

4. Sérum: as coreanas costumam usar diariamente um fluido de espessura bastante fina, mas que contém ativos concentrados.

5. Tratamento: nesta etapa, o produto é escolhido de acordo com a necessidade da pele. Pode ser um clareador para manchas ou um creme de rejuvenescimento. Segundo a dermatologista Milena Lopes, a vitamina C é uma boa aposta, pois contém antioxidantes que hidratam, previnem e reparam o envelhecimento. Ela é indicada para uso a partir dos 20 anos e a aplicação noturna pode ser feita a partir dos 24 anos.

6. Máscara: não precisa ser usada diariamente, o ideal é que seja aplicada pelo menos uma vez por semana. Os benefícios, como clareamento de manchas, poros disfarçados e tenacidade, são imediatos e visíveis. Aproveite e dê batidinhas para potencializar o efeito tensor

7. Creme para os olhos: a região delicada do rosto precisa de cuidados específicos. E lembre-se o correto para aplicar produtos nessa área é fazer movimentos circulares de dentro para fora.

8. Hidratação: o hidratante é importante para repor a quantidade de água perdida e, assim, prevenir os sinais da idade. Uma dica para aplicação: faça o movimento de dentro para fora; da lateral do nariz e do queixo em direção às orelhas.

9. Protetor Solar: item indispensável antes de sair de casa. A reaplicação também é fundamental para manter a saúde da pele; Milena indica reaplicar o protetor solar facial de três em três horas. Uma opção prática para a reaplicação no dia a dia é usar pó compacto com fator de proteção.

10. Passo noturno: antes de dormir, é preciso acrescentar um anti-idade mais potente para contribuir com a renovação celular durante o sono.

