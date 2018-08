A youtuber de beleza Nina Santina vai se casar em 26 de maio e entre os preparativos para a cerimônia a noiva incluiu emagrecer 10 quilos e adotar um estilo de vida mais saudável. O método que ajudou a criadora do canal Niina Secrets a perder esse peso em um período de sete semanas tem como pilares dieta, suplementação de aminoácidos e acompanhamento médico semanal.

“Nina tinha um sobrepeso relevante, ela nos procurou pela questão estética. Fizemos exames, ela não tinha nenhuma doença. Mas sua saúde ganhou muito no processo, ela tem mais consciência sobre seus hábitos, mais disposição e energia. Nina é muito disciplinada”, diz o médico Thiago Ferreira Lima, criador do método Metabolic Seven e fundador das Clínicas Seven.

Sobre o curto período do tratamento, o médico explica que não existe riscos para a saúde. “Emagrecer rápido não faz mal, isso é um mito. O que faz mal é emagrecer rápido e engordar rápido. O excesso de gordura é um problema para o organismo, portanto eliminá-lo rapidamente só traz benefícios. O efeito sanfona sim é prejudicial para a saúde.”

Apesar de ter diretrizes claras, o programa da Clínica Seven é bastante personalizado para cada cliente. O cardápio é definido semanalmente por um nutricionista. O paciente e o médico escolhem juntos a forma que será usada para suplementar os aminoácidos: pode ser por meio de cápsula, sachê ou injeção. A suplementação de aminoácidos é fundamental para evitar a perda de massa muscular, o que reduziria o ritmo do metabolismo e tornaria o emagrecimento mais difícil e demorado.

Na primeira etapa do método, é recomendado praticar exercícios físicos leves. Segundo o médico, nesse momento o mais importante é criar hábito e incorporar a atividade física na rotina diária. No segundo estágio, entra a musculação, pois a quantidade de calorias que o paciente consome é maior. “Exagerar nos exercícios físicos é um erro, pois o paciente pode sentir mais fome, sono e cansaço”, afirma Lima.

O custo do tratamento, que inclui a suplementação de aminoácidos, também é adaptado para as necessidades e perfil econômico de cada cliente, no entanto varia entre R$ 3,5 a R$ 12,5 mil.

As influenciadoras digitais Fabiana Justus, Julia Faria, Juliana Goes, Dani Noce e Lu Ferreira também já fizeram o tratamento Metabolic Seven.

